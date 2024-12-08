Мають дуже сильний зв’язок: стало відомо, чому Девід і Вікторіях Бекхеми часто бувають на королівських прийомах

Відомий у минулому футболіст, а нині — «фермер» та бізнесмен Девід Бекхем досить часто спілкується з членами королівської родини — особливо Чарльзом III та принцом Вільямом.



Але це відбувається зовсім не через бажання родини монарха проявити повагу до ексфутболіста та його дружини, колись прославленої «перчинки» Вікторії, пишуть британські ЗМІ.

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Крім того, за словами джерела Daily Mail, справа не в тому, що майбутній король бажає оточити себе авторитетними у Британії людьми.

Девід і Вікторія Бекхеми на королівському прийомі

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Інсайдер стверджує, що уславлений футболіст товаришує зовсім не з принцом Вільямом, а з самим Чарльзом ІІІ.

Причому за останні півтора роки ця дивна пара зблизилася ще більше.

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Приводом став зворушливий випадок: на церемонії вручення нагород Британської модної ради у травні 2023 року Девід подарував королеві горщик домашнього меду, який він робить у власному коморі. Саме тоді чоловіки зрозуміли, що їх поєднує велика любов до бджіл.

«У короля та Девіда дуже сильний зв'язок. Вони обоє люблять природу і дійсно мають набагато більше спільного, ніж ви могли б подумати. Вони з дуже різних верств суспільства, але мають близькі стосунки і відразу кілька точок дотику — від спорту до сільського життя і благодійності. Дружба виникла сама собою. Ви б ні за що не припустили, що футболіст і король так добре ладнатимуть, але це просто працює. І це чудово», — каже інсайдер.

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Проте жодних привілеїв ця дружба Девіду поки що не дала: якщо вірити виданню, у почесному «лицарському» списку, який, за традицією, оголошують до Нового року, імені футболіста знову не буде. Виходить, одним медом тут не розібратися.

Раніше стало відомо, як Девід відреагував на шалені борги, які приніс зірковій родині провальний бізнес Вікторії Бекхем.

Фото businessinsider.com, dailymail.co

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