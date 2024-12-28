«Сама її присутність була престижною»: в рф розповіли про гонорари Алли Пугачової на Рубльовці

Всупереч намагання принизити роль Алли Пугачової для культури країни-агресора, з часу від'їзду співачки в Ізраїль її не перестали вважати великою чи позбавленою таланту. Виявляється, для багатіїв Рубльовки, які ще не знали про «педагогічний талант» співачки сама присутність Примадонни при зустрічі Нового року вважалась дуже престижною і коштувала чималих грошей.

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Про це «світська левиця» Олена Кравець розповіла пропагандистському виданню АіФ.

За її словами, до від'їзду в Ізраїль виконавицю скрізь зустрічали з розкритими обіймами, і вона дуже добре заробляла на виступах перед олігархами.

Виявляється, співачці платити по 15−20 мільйонів рублів за виступ, і навіть просто присутність співачки на святі була престижною.

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«Просто сама присутність Пугачової на вечірці у новорічні свята була престижною. Ось їй і платили по 20 мільйонів за „фанерні“ 4−5 пісень», — заявила Кравець.

А ось, до речі, і пісня, яку, певно, виконувала для багатіїв (і не тільки для них) прославлена співачка.

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А ще одна пісня була відомим хітом своїх часів, і теж користувалась чималою популярністю.

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Нагадаємо, нещодавно чоловік співачки показав її «свіже» фото з молодшою донькою Лізою, і шанувальники похвалили те, як виглядає 75-річна співачка.

Фото instagram.com/maxgalkinru/

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