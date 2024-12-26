Алла Пугачова виростила справжню леді: шанувальники відзначили «педагогічний талант» Примадонни
Після того, як Максим Галкін показав свою дружину з молодшою дочкою Лізою, багато шанувальників стали запитувати у спільнотах: а що зі старшою донькою співачки, Христиною.
Втім, багато можна було і не розпитувати, оскільки Христина сама вийшла на зв'язок — вочевидь, в США не було таких «збоїв» з Instagram, як в Україні.
При цьому з дописів Христини стає зрозумілим, що вона добре почувається, і навіть слухає український «Щедрик» пісню, яка завдяки кіно стала міжнародним різдвяним гімном.
Також жінка показала жартівливий ролик про те, як вони з сім'єю встановлювали ялинку.
І, звичайно, привітала підписників свого блогу зі святом.
Звичайно, коли пролунав «Щедрик», хоч і англійською, російські шанувальники звинуватили Христину в тому, що «кругом зрада», і що вона, як і Алла Пугачова, «зрадила» — правда, не стали уточнювати, кого і чим саме.
Втім, згодом, коли стало зрозуміло, що в сім'ї Земцових панує радісна і доброзичлива атмосфера, багато хто змінив свою думку, а одна жінка навіть признала, що Алла Пугачова має, певно, педагогічний талант, оскільки змогла виховати «справжню леді».
При цьому більшість коментарів були щирими і добрими, з привітаннями зі святом.
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