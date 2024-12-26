«Передноворічний настрій»: Максим Галкін показав Аллу Пугачову з молодшою донькою в однакових нарядах

Поки в рф «дозрівають» до визнання заслуг Алли Пугачової, вона весело проводить час з сім'єю.

Так, кілька годин тому чоловік Примадонни Максим Галкін опублікував в Instagram нове фото дружини з донькою, 11-річною Лізою.

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«Передноворічний настрій», — підписав Максим знімок, на якому зображені прославлена співачка та її молодша донька у «різдвяних» піжамах та светрах.

Мама і донька

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Першою на знімок відгукнулась колишня продюсерка Світлани Лободи Нателла Крапівіна.

«Обожнюю» — написала вона, додавши смайлик у вигляді сердечка.

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Інші відвідувачі вітають сім'ю Алли Пугачової зі святом і висловлюють щирі бажання. Також відзначають, що чи не вперше у коментарях немає злісних висловів та звинувачень.

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А так як в цьому році православні свята співпадають з іудейською Ханукою, то Максим Галкін скористався своїми навички перекладача і привітав шанувальників у Ізраїлі і з цим святом.

Нагадаємо, що нещодавно Примадонна вступилася за маленьку доньку її подруги Марини Юдашкіної.

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