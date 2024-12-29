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«росія має визнати провину»: Алієв різко відреагував на катастрофу азербайджанського літака

14:06 29 грудня 2024
Авіалайнер Azerbaijan Airlines збила ППО у Чечні, фото з відкритих джерел

Пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який днями розбився під час посадки в аеропорту Казахстану, отримав зовнішні пошкодження над російською територією в районі міста Грозний — літак летів до столиці Чечні з Баку. Після відмови дати дозвіл на посадку до Грозного диспетчери направили авіалайнер до Казахстану через Каспійське море.

Це офіційно підтвердив президент Азебрайджану Ільхам Алієв в інтерв'ю національному телебаченню, повідомляє report.az.

«Азербайджанський літак отримав пошкодження ззовні на території росії, і практично втратив керування. Ми також знаємо, що наш літак був приведений у некерований стан засобами радіоелектронної боротьби», — зазначив він під час прощання із загиблими в авіакатастрофі.

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Азербайджанський лідер розкритикував дії російського керівництва, яке протягом перших днів після катастрофи не визнавало факт зовнішнього впливу на авіалайнер, а намагалося висувати теорію про «вибух балону». Ільхам Алієв підкреслив, що це був один із моментів, який «засмутив і здивував» Азербайджан.

«Це відкрито показувало, що російська сторона хоче зам'яти питання, і це, звісно, нікому не робить честі», — зазначив він і назвав вимоги, які Азербайджан висунув росіянам.

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По-перше, це офіційне вибачення, по-друге, — визнання росією своєї провини і по-третє, — покарання винних.

Нагадаємо, що напередодні в аеропорту в Південній Кореї розбився пасажирський літак, який під час посадки викотився за межі злітно-посадкової смуги і зіткнувся із загородженням. На його борту було понад 180 осіб.

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Фото з відкритих джерел

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