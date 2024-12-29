Замість українських «Шарків» та «Фурій» АОЗ закупила польські «крила» на мільярд: що відомо

Під час російсько-української війни роль безпілотників відіграє одну з ключових ролей на полі бою. Вони дозволяють виявляти та ідентифікувати цілі з безпечної відстані. За допомогою таких дронів наші захисники отримують важливу розвідувальну інформацію без ризику для особового складу. А на лінії фронту дрони частково компенсують перевагу сил рф в артилерії. У 2024-му році, за словами міністра оборони Рустема Умерова, українські дрони склали 96,2% з поставлених Силам оборони безпілотників. Цей звіт викликав багато запитань в експертному середовищі, адже основну функцію розвідників на полі бою все ще виконують китайські «Мавіки» та «Аутели». А нещодавно стало відомо, що Марина Безрукова наприкінці року заплатила 1 мільярд гривень за польські БПЛА типу «крило», коли українська індустрія безпілотників виробляє значно кращі та дешевші аналоги.

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«Ви всі знаєте про безпілотники „Шарк“, „Фурія“, „Лелека“ — ці літаки виконують функцію розвідки та коригування вогню для наших артилеристів. Не дивлячись на те, що підприємства-виробники не завантажені замовленнями і українські безпілотники коштують щонайменше у два-три рази дешевше, Міноборони з незрозумілих причин контрактує польські дрони!» — написав політолог Андрій Миселюк.

Він нагадав, що у вересні директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова підписала з польським постачальником безпілотників типу «крило» три угоди на загальну суму понад 1,1 мільярда гривень.

«І вже 13−15 листопада заплатила полякам майже мільярд гривень попередньої оплати. За ціну кожного польського безпілотника можна купити 4 (!) безпілотники „Шарк“, оптиці та можливостям польоту яких зараз немає рівних на світовому ринку. Або ж 3 безпілотники „Фурія“, які використовуються нашими артилеристами для коригування вогню», — прокоментував він ситуацію, що склалася.

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Він наголосив, що у той час, як волонтери продовжують збирати на «Шарки», Агенція оборонних закупівель вкладає кошти в іноземну економіку, ще й купуючи значно дорожчі безпілотники.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна здійснила першу роботизовану атаку без залучення піхоти.

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