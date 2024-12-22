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Україна здійснила першу роботизовану атаку без залучення піхоти — ISW

10:22 23 грудня 2024
військові роботи

Українські воїни здійснили свою першу атаку виключно з використанням безпілотних наземних транспортних засобів (UGV) і безпілотників з оглядом від першої особи (FPV). Це підкреслює постійні зусилля України щодо використання технологічних інновацій у наземних операціях. Речник української бригади, яка стоїть на Харківському напрямку, повідомив, що українські сили здійснили свій перший наземний удар виключно з використанням роботизованих систем замість піхоти в невстановлену дату біля Липців (на північ від Харкова) і успішно знищили позиції росіян під час операції, зазначають в Інституті вивчення війни.

Речник заявив, що українські сили вели атаку з десятків UGV, оснащених кулеметами, а також використовували UGV для встановлення та розмінування позицій у цьому районі.

Україна також продовжує інноваційне виробництво безпілотників. У Генштабі повідомили, що завершено випробування безпілотника на оптоволоконних кабелях, який буде більш стійким до радіоелектронної боротьби (РЕБ). Російські війська застосовували такі безпілотники в Курській області та Україні.

Раніше військовий з батальйону «Вовки Да Вінчі» Олександр Ябчанка розповів про українські інноваційні розробки, які покликані зберегти життя наших бійців.

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