41.74 / 42.38 43.66 / 44.35
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Ми сумуємо: Трамп опублікував у соцмережі особисте повідомлення Маску

11:22 30 грудня 2024
Трамп та Маск

У соцмережах обраного президента США Дональда Трампа з'явилося повідомлення до бізнесмена та соратника Ілона Маска. Воно було схоже на приватне листування, помилково оприлюднене в мережі, повідомляє CNN. У повідомленні у соціальній мережі йдеться про те, що засновник Microsoft Білл Гейтс попросив про зустріч з ним.

«Де ти знаходишся? Коли ти приїдеш до „Центру Всесвіту“, Мар-а-Лаго. Білл Гейтс хоче приїхати сьогодні ввечері. Ми сумуємо за тобою і за Іксом! Новорічна ніч буде приголомшливою!!! DJT», — написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Як повідомило CNN джерело, знайоме з перебігом переговорів, Гейтс зв'язався з командою Трампа щодо можливої зустрічі з ним, але наразі незрозуміло, чи зустрінуться вони. Після перемоги на виборах у листопаді Трамп зустрівся у себе вдома з кількома керівниками технологічних компаній та бізнес-лідерами.

У повідомленні, схоже, є посилання на сина Маска, Ікса А-Хіі, якого Маск називає Іксом. Повідомлення з'явилося в той час, коли Маск, якого Трамп назвав співкерівником своєї ініціативи з підвищення ефективності уряду, викликав нову критику з боку відданих прихильників Трампа через підтримку візової програми, яка дозволяє висококваліфікованим іноземним працівникам іммігрувати до США.

РЕКЛАМА

Трамп і Гейтс вперше зустрілися в грудні 2016 року, коли Трамп готувався вперше вступити на посаду президента.

Раніше «ФАКТИ» писали, що глава NASA закликав розслідувати повідомлення про регулярні розмови Маска і путіна.

РЕКЛАМА

282

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таро-прогноз на 30 грудня 2024 для всіх знаків Зодіаку

«Мир» — Овнам, «Місяць» — Левам, а Скорпіонам — «Смерть»: прогноз карт Таро на 30 грудня

Транзит газу

Україна припиняє транзит газу: наскільки зростуть ціни для населення

Східний гороскоп на наступний тиждень&nbsp;— Фото: slovofraza.com

У Биків настав час позбутися рожевих окулярів, а Тиграм — вирушити в подорож: східний гороскоп на тиждень 30 грудня — 5 січня

Гороскоп для п'яти знаків зодіаку на 2025 рік. Фото Pixabay

Особливий рік: 2025-й зробить багатими п'ять знаків зодіаку

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту