Ми сумуємо: Трамп опублікував у соцмережі особисте повідомлення Маску

У соцмережах обраного президента США Дональда Трампа з'явилося повідомлення до бізнесмена та соратника Ілона Маска. Воно було схоже на приватне листування, помилково оприлюднене в мережі, повідомляє CNN. У повідомленні у соціальній мережі йдеться про те, що засновник Microsoft Білл Гейтс попросив про зустріч з ним.

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«Де ти знаходишся? Коли ти приїдеш до „Центру Всесвіту“, Мар-а-Лаго. Білл Гейтс хоче приїхати сьогодні ввечері. Ми сумуємо за тобою і за Іксом! Новорічна ніч буде приголомшливою!!! DJT», — написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Як повідомило CNN джерело, знайоме з перебігом переговорів, Гейтс зв'язався з командою Трампа щодо можливої зустрічі з ним, але наразі незрозуміло, чи зустрінуться вони. Після перемоги на виборах у листопаді Трамп зустрівся у себе вдома з кількома керівниками технологічних компаній та бізнес-лідерами.

У повідомленні, схоже, є посилання на сина Маска, Ікса А-Хіі, якого Маск називає Іксом. Повідомлення з'явилося в той час, коли Маск, якого Трамп назвав співкерівником своєї ініціативи з підвищення ефективності уряду, викликав нову критику з боку відданих прихильників Трампа через підтримку візової програми, яка дозволяє висококваліфікованим іноземним працівникам іммігрувати до США.

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Трамп і Гейтс вперше зустрілися в грудні 2016 року, коли Трамп готувався вперше вступити на посаду президента.

Раніше «ФАКТИ» писали, що глава NASA закликав розслідувати повідомлення про регулярні розмови Маска і путіна.

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