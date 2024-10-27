Глава NASA закликав розслідувати повідомлення про регулярні розмови Маска і путіна

Адміністратор NASA Білл Нельсон закликав розслідувати повідомлення Wall Street Journal про те, що засновник SpaceX і союзник Дональда Трампа Ілон Маск підтримував «регулярні контакти» з володимиром путіним з кінця 2022 року. Звіт, в якому йдеться про те, що засновник SpaceX обговорював з російським лідером «особисті теми, бізнес і геополітичну напруженість», викликає занепокоєння з приводу національної безпеки, оскільки відносини SpaceX з NASA й американськими військовими могли надати Маску доступ до конфіденційної урядової інформації та розвідданих США, пише CNN.

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«Я не знаю, чи правдива ця історія. Я думаю, що її слід розслідувати, — сказав Нельсон. — Якщо історія про те, що між Ілоном Маском і президентом росії були численні розмови, правдива, то я думаю, що це повинно викликати занепокоєння, зокрема, у NASA, Міністерства оборони, розвідувальних служб».

Деякі американські чиновники минулого року висловлювали занепокоєння контррозвідки щодо взаємодії Маска з такими супротивниками США, як росія, але розвідувальна спільнота США остерігається вивчати ці взаємодії, оскільки Маск є американським громадянином, повідомив CNN чиновник, знайомий з цим питанням.

Кілька чиновників Білого дому сказали, що вони не знали про контакт між Маском і путіним. В публікації зазначається, що знання про ці дискусії «схоже, є ретельно охоронюваною таємницею в уряді». Журналістам підтвердили факт переговорів кілька нинішніх і колишніх американських, європейських і російських чиновників. В одному випадку видання процитувало прохання путіна до Маска не активувати супутниковий інтернет-сервіс Starlink над Тайванем «як послугу китайському лідеру Сі Цзіньпіну».

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Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що він бачив повідомлення, але Білий дім «не в змозі підтвердити» його, і переадресував питання до Маска. Представник Пентагону повідомив виданню, що Міністерство оборони не коментує «допуск, перевірку або статус будь-якої особи, а також питання політики безпеки персоналу в контексті повідомлень про дії будь-якої особи».

Після вторгнення росії в Україну на початку 2022 року підтримка України з боку Маска — на прикладі надання SpaceX послуг Starlink — зменшилася, оскільки його публічні заяви щодо конфлікту все більше збігаються з поглядами Трампа, який заявив, що швидко домовиться про припинення війни. Супутникові інтернет-термінали, надані компанією Маска, були життєво важливим джерелом зв'язку для українських військових, дозволяючи їм воювати й залишатися на зв'язку навіть тоді, коли стільниковий зв'язок та інтернет-мережі були зруйновані.

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Дмитро Альперович, експерт з питань росії та кібербезпеки, сказав CNN, що Starlink Ілона Маска «дуже важливий для України тому, що вона не змогла б вести цю війну без його послуг».

Після того, як Маск заявив на початку війни про свою підтримку Києва, SpaceX несподівано попросив Пентагон заплатити десятки мільйонів доларів на місяць для фінансування Starlink в Україні. У відповідь на цю інформацію Маск несподівано оголосив у Твіттері, що відкликав запит на фінансування. Приблизно в той самий час Маск використав опитування в мережі «X», щоб запропонувати план «українсько-російського миру», який включав повторне проведення виборів «під наглядом ООН» у незаконно анексованих росією регіонах країни. Після того, як президент України Володимир Зеленський поставив під сумнів позицію Маска у війні, мільярдер відповів, що він «як і раніше дуже підтримує Україну», але побоюється «масштабної ескалації».

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Додамо, що SpaceX обмежувала свій сигнал Starlink на території, контрольованій українськими військами, що перешкоджало потенційному просуваннюпросуванню ЗСУ. А на початку 2024 року Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що підтвердило використання супутникового зв'язку Starlink російськими військами на окупованих територіях. На це в SpaceX заявили, що не ведуть жодних справ з російським урядом чи військовими, і що їхній сервіс не працюватиме в росії. Однак у заяві не йшлося про те, чи буде він працювати в окупованих частинах України.

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