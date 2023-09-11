Несподівано: Ілон Маск зізнався, що у нього є ще одна дитина — 11-та

Ілон Маск, який злякався путіна і зірвав атаку українських дронів на кораблі рф, несподівано повідомив, що в нього є ще одна дитина — 11-та за рахунком. Американський мільярдер не вказав, скільки років малюкові, але назвав його ім'я — Тау Техно Механікус, або скорочено Тау. Матір'ю хлопчика є колишня дружина Маска співачка Граймс.

Ілон зробив цю заяву через кілька днів після того, як Граймс звинуватила його в тому, що він заважає їй бачитися з їхніми дітьми. Так співачка відреагувала на появу в інтернеті першої фотографії Маска, Шивон Зіліс та їхніх близнюків.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», знімок, з дозволу Ілона, опублікував Волтер Айзексон, автор нової біографії мільярдера, яка ось-ось з'явиться у продажу.

Маск і виконавча директорка компанії Neuralink Шивон Зіліс народили близнюків у листопаді 2021 року, лише за кілька тижнів до того, як в Ілона і Граймс народилася дочка від сурогатної матері.

«Скажіть Шивон, щоб вона розблокувала мене, і скажіть Ілону, щоб він дозволив мені побачити мого сина, або, будь ласка, дайте відповідь моєму адвокату», — написала Граймс Айзексону.

«До цього моменту мені навіть не дозволяли побачити фотографії цих дітей, незважаючи на те, що ситуація повністю розлучила мою сім'ю», — додала співачка.

Тоді всі вирішили, що Граймс має на увазі свого 3-річного сина Екса. Досі було відомо лише про двох її дітей з Ілоном. Доньку звуть Дарк Сайдеріл.

Маск із 3-річним сином, матір'ю якого офіційно є Граймс

Але тепер Маск повідомив, що у нього з Граймс троє спільних дітей.

Грецька буква «Тау», стилізована під літеру «Т», походить від фінікійської літери, яка писалася як сучасна буква «Х», що є явною нав'язливою ідеєю Маска. Він змінив назву Twitter на X після купівлі цієї соціальної мережі минулого року.

Складне особисте життя Маска включало три шлюби і три розлучення, зокрема по два з однією і тією ж жінкою.

Загалом у мільярдера було 11 дітей, включно з його первістком Невадою від колишньої дружини Джастін Вілсон, який трагічно помер у віці 10 тижнів від синдрому раптової дитячої смерті.

У 2004 році у пари народилися близнюки Гріффін і Ксав'єр. Їм зараз по 19 років. Ксав'єр змінив стать і став дівчиною на ім'я Вівіан. Вона відмовилася від знаменитого прізвища свого батька після того, як заявила суду, що «більше не бажає мати з ним жодних стосунків».

У 2006 році у Вілсон і Маска народилася трійня. Двійню Ілону народила Шивон Зіліс за допомогою екстракорпорального запліднення.

І ще троє дітей з'явилися внаслідок стосунків мільярдера з Граймс.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Ілон Маск привітав свою колишню дружину Талулу Райлі з її заручинами.

На фото в заголовку Ілон Маск и Граймс

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