У Німеччині закликали до нових санкцій проти російського тіньового флоту

Міністерка закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок висловила тривогу через можливий черговий акт саботажу з боку росії в Балтійському морі.

Вона сказала журналістам: «Наразі кораблі майже щомісяця пошкоджують важливі підводні кабелі в Балтійському морі. Складно вірити у збіг обставин. Це дуже тривожний сигнал для всіх нас. Підводні кабелі — це комунікаційні артерії, які тримають наш світ разом», повідомляє waz.de.

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У світі, що дедалі більше об'єднується в мережі, підводні кабелі стають дедалі важливішими для передачі даних. Вони виробляються на суші, а потім прокладаються в морі спеціалізованими суднами. Після нового пошкодження підводного кабелю НАТО хоче посилити свою військову присутність в Балтійському морі.

Російський тіньовий флот, до якого належить судно, затримане Фінляндією, є «головною загрозою для нашого довкілля і нашої безпеки», — заявила політик.

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Таким чином, до середини грудня під європейські санкції потрапили понад 50 кораблів.

«Повинні послідувати подальші санкції ЄС проти тіньового флоту», — сказала Барбок.

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Нагадаємо, нещодавно був пошкоджений підводний кабель Estlink 2 між Естонією та Фінляндією. Фінська влада підозрює диверсію і затримала нафтовий танкер «Eagle S», який ходить під прапором Островів Кука. Його якір міг стати причиною пошкодження кабелю. За даними ЄС, судно є частиною російського тіньового флоту — часто напівзруйнованих танкерів та інших вантажних суден, які росія використовує, наприклад, для обходу санкцій на транспортування нафти.

Нафтовий танкер «Eagle S» затримали біля берегів Фінляндії. Кажуть, що його якір пошкодив важливий кабель у Балтійському морі. Фінляндія заявляє про диверсію.

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Європейській безпеці загрожує не лише російська агресивна війна в Україні, але й «гібридні загрози з боку зловмисників», додала міністр закордонних справ. Тому необхідно ще більше захищати критичну інфраструктуру.

Раніше повідомлялося, що в Україні впіймали диверсанта, який готувався пустити під укіс військовий ешелон.

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