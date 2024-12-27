СБУ впіймала диверсанта, який готувався пустити під укіс військовий ешелон (фото)

В Україні триває боротьба з колаборантами. Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу російського гру, яка мала організувати масове сходження з колій потягів «Укрзалізниці». Про це повідомили у відомстві.

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«Контррозвідка Служби безпеки запобігла масштабним диверсіям на об’єктах Укрзалізниці. За результатами спецоперації викрито і нейтралізовано агентурну мережу гру рф, яка мала „замовлення“ на серію підривів залізничних колій, через які озброєння і техніка для ЗСУ постачаються на фронт. Завдяки роботі на випередження вдалося затримати ворожого агента, який готувався пустити з рейок перший поїзд. Для вчинення диверсії фігурант готував саморобний гальмівний „башмак“, який мав спричинити сходження ешелону з боєприпасами ЗСУ із колії», — йдеться у повідомленні.

Щоб зафіксувати свій злочин, колаборант розмістив навколо залізничного полотна декілька камер, які були замасковані під виглядом пташиних гнізд і мали знімати диверсію в режимі реального часу.

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«Завербованим фігурантом виявився мешканець Рівного, що працював на 316-й розвідцентр головного управління генштабу збройних сил росії (більш відомого як гру), що дислокується в Криму. Агент діяв у складі мережі, до якої входило ще двоє зрадників, що наразі переховуються на тимчасово окупованому півострові. Організатором мережі був 43-річний Роман Якимчук, а „зв'язковим“, який підшукував і ставив завдання агенту, колишній співробітник правоохоронних органів України Олександр Ігнатьєв, якого у 2014 році звільнили за корупцію та пияцтво. Для роботи із агентом у Києві Якимчук та Ігнатьєв дали запит до гру рф на 100 тис. доларів США. При цьому безпосередньо агенту у столиці України вони пообіцяли лише 40% від цієї суми. Решту коштів Якимчук та Ігнатьєв планували розподілити між собою, приховавши цей факт від керівництва воєнної розвідки рф», — повідомили в СБУ.

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Ворожого агента затримано. Він перебуває під вартою.

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Як писали «ФАКТИ», раніше СБУ знешкодила агентурну мережу росіян у п'яти областях України.

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