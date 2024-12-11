Армія Великої Британії приведена в бойову готовність: що відбувається

Британія була змушена посилити спостереження за Північним морем через побоювання, що росія може здійснити диверсію на ключових газопроводах, якими постачається близько 42 відсотків усього газу до Британії. Королівські військово-повітряні сили вже посилили спостереження й моніторинг вод між Норвегією та Великою Британією, повідомили джерела у Вайтголлі, а ескадрилья американських літаків приєдналася до британських колег вперше після закінчення холодної війни, пише hgbnews.

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Королівські ВПС можуть похвалитися дев'ятьма морськими розвідувальними і протичовновими літаками Poseidon P-8, що базуються на авіабазі Лоссімут у східній Шотландії. Літаки використовуються для різних цілей спостереження і можуть стежити за кораблями, підводними човнами й радіотрафіком.

Тим часом британські урядові експерти з питань безпеки проводять брифінги для керівників енергетичних компаній щодо нових загроз для галузі, не в останню чергу після диверсії на трубопроводі, що сталася кілька тижнів тому.

«росія систематично атакує європейську архітектуру безпеки, — зазначили міністри закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Польщі у спільній заяві після того, як наприкінці листопада було пошкоджено два волоконно-оптичні кабелі під дном Балтійського моря. — Ескалація гібридної діяльності москви проти країн НАТО і ЄС також є безпрецедентною за своєю різноманітністю й масштабом, вона створює значні ризики для безпеки».

Якщо ключовий трубопровід вийде з ладу, Британія буде змушена покладатися на імпортований скраплений природний газ або імпорт іншими трубопроводами з Європи. А оскільки жоден з них не транспортує стільки газу, скільки Лангелед, диверсія, швидше за все, спровокує енергетичну кризу.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що більша частина Європи може обійтися без російського газу, але є нюанси.

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