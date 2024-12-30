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Слово не горобець: що заважає королю Чарльзу помиритися з принцом Гаррі

16:22 30 грудня 2024
Король, Камілла та принц Гаррі з Меган Маркл

Оскільки король Чарльз продовжує лікуватися від раку, ведуться дискусії, чи погодиться принц Гаррі помиритися зі своїм батьком, якщо справи підуть нанівець. Беручи до уваги зауваження принца Гаррі в останньому інтерв’ю: «Я люблю свого батька, я люблю свого брата», королівські спостерігачі вважають, що монарх буде радий поверненню свого молодшого сина в сім’ю. Але слова, які принц Гаррі використав проти дружини короля, королеви Камілли, ставлять під знак питання будь-які перспективи примирення, пише geo.tv. Крім того, у своїй книзі принц прямо назвав свого батька садистом.

Принц Гаррі публічно назвав Каміллу лиходійкою та третьою особою у шлюбі Чарльза та Діани. Він також звинуватив її у пердачі внутрішньої інформації журналістам, щоб преса не зображала її лиходійкою.

Єдине, що все ще є спільним у принца Гаррі та принца Вільяма, це, можливо, їхня неприязнь до королеви-консорт, яку герцог Сассекський звинуватив у організації стратегії знищення шлюбу Діани зі своїм батьком — старшим сином покійної королеви Єлизавети II.

Поки що герцог Сассекський заявив, що його сім'я не докладала жодних зусиль для миру. Проте, як раніше писали «ФАКТИ», сам принц разом з Меган Маркл знов звинувачують принца Вільяма у «жахливій зраді».

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