«Вона була лиходійкою»: принц Гаррі розповів про відносини з мачухою Каміллою

В інтерв'ю американському журналісту Андерсону Куперу у програмі «60 хвилин» на телеканалі CBS молодший син короля Чарльза III й покійної принцеси Діани Гаррі розповів про Каміллу як про «лиходійку», йдеться у виданні www.krone.at.

«Вона була лиходійкою, вона була третьою особою в їхньому шлюбі, — говорить принц про роман Камілли з його батьком Чарльзом, коли той ще був одружений з його матір'ю Діаною. — Ми з принцом Вільямом хотіли б запобігти цьому (їхньому шлюбу. — Ред.). Ми не вважали це за необхідне. Думали, що це принесе більше шкоди, ніж користі. А якщо він і так вже зі своєю людиною, то цього має бути достатньо. Навіщо йти далі, якщо не треба. Звичайно, ми хотіли, щоб Чарльз був щасливий, тому що бачили, що він був щасливий з нею, і це було нормально. Але шлюб!»

Камілла теж знала, що буде важко переконати британську громадськість у тому, що вона стане другою дружиною Чарльза. Гаррі стверджує, що для того, щоб підготувати ґрунт для весілля, вона «лягла в ліжко з дияволом», як він висловився в інтерв'ю ITV, і вступила у змову з британською пресою.

Він не відчуває симпатії до дружини свого батька. У своїй книзі принц Гаррі стверджує, що вона розповіла про свою першу зустріч з принцом Вільямом журналісту. Гаррі хотів, щоб Камілла була «щасливою» в той час, але тільки тому, що він припускав, що тоді вона буде «менш небезпечною». «Через необхідність реабілітації свого іміджу» вона налагодила б багато контактів з британською пресою, що, на його переконання, зробило б її небезпечною для нього.

«Камілла принесла мене в жертву на вівтарі свого особистого піару», — пише принц Гаррі у книзі.

Він звинувачує батька й королеву Каміллу в тому, що вони частіше використовують його та його брата Вільяма для того, щоб отримати кращі заголовки в таблоїдах. Все для того, щоб бути сприйнятими народом як королівське подружжя.

У своїй книзі 38-річний Гаррі також звинувачує мачуху й батька Чарльза в тому, що вони заздрять увазі громадськості до його дружини Меган і невістки Кейт. Також принц заявив у книзі, що його «батько — садист».

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