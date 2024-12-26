Справжня причина таємничості: чому король Чарльз не розкрив свій тип раку

Джерела в Букінгемському палаці повідомили журналістам, що лікування короля, якому виповнилося 76 років, просувається в позитивному напрямку, і воно продовжиться в наступному році. Однак, незважаючи на те, що діагноз був поставлений ще у лютому, досі не оприлюднений тип раку монарха, пише Hello.

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Джерело в палаці розкрило причину, чому монарх зберігає в таємниці подробиці свого діагнозу та лікування. Вони сказали, що це був свідомий вибір для того, щоб король охопив якнайширшу кількість людей, які страждають від онкології, а не звужував фокус на конкретній формі раку.

Новина про діагноз монарха була оголошена 5 лютого, а Чарльз пройшов лікування від збільшення простати лише за кілька тижнів до цього. Король тимчасово відмовився від державних обов’язків, щоб розпочати лікування, але продовжував працювати з документами і проводити приватні зустрічі.

28 квітня палац підтвердив, що король відновить виконання деяких своїх обов’язків, і через кілька днів він і королева відвідали онкологічний центр Макміллана в лікарні Університетського коледжу Лондона, оскільки Чарльза ІІІ було оголошено новим патроном Cancer Research UK. Король регулярно бував у Лондоні протягом року на приватних зустрічах, але під час лікування брав участь лише у деяких важливих публічних заходах.

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Нагадаємо, що у червні Чарльз відсвяткував свій офіційний день народження на Trooping the Colour, що також стало першою публічною появою принцеси Уельської після того, як було оприлюднено її онкологічний діагноз. 42-річна Кейт завершила курс хіміотерапії у вересні та поступово повертається до своїх королівських обов’язків.

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