Отримав 15 років в’язниці: суд виніс вирок зраднику, який коригував удари по Запоріжжю та шпигував за ППО

В Україні 15 років тюрми отримав ще один зрадник — колишній співробітник міліції, підполковник міліції у відставці, який під час війни почав працювати на ворога.

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За даними СБУ, російський поплічник передавав окупантам дані про розташування об'єктів оборонно-промислового комплексу та української ППО у Запорізькій області.

Агент російського гру також коригував удари по Запоріжжю.

В СБУ повідомили, що затримали російського агента у січні 2024 року, коли він готував нову серію ракетно-бомбових ударів рф по місту.

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Зрадник намагався виявити місцеві заводи, які виробляють боєприпаси для ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ. Він також розшукував зенітно-ракетні комплекси та радіолокаційні станції ЗСУ у регіоні.

Крім того, російський агент планував працевлаштуватися до одного з оборонних заводів у Запоріжжі для отримання інформації безпосередньо про місця складування вироблених озброєнь та боєприпасів.

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Для зв’язку із ворогом фігурант використовував складну систему шифрування повідомлень у месенджері, яку розробив його «зв'язковий» — кадровий військовий-шифрувальник міноборони рф.

Для збирання розвідданих агент «втемну» використовував особисті зв’язки та їздив по місту, де фіксував на камеру мобільного телефону локації українських об’єктів.

Суд визнав затриманого винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Ворожого поплічника затримали за місцем проживання в обласному центрі.

Це колишній співробітник місцевого підрозділу розформованої міліції, якого дистанційно завербувала російська спецслужба через його колишнього однокурсника — посадовця міноборони рф.

В СБУ не називають прізвища затриманого, але за даними «Української правди», йдеться про Олега Беслика.

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