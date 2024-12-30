«Він легко заробляє у стінах парламенту»: політолог Ощановський про нардепа Железняка

Ярослав Железняк на кожному кроці відстоює ефективне витрачання коштів державного бюджету. Та насправді цей політик демонструє найвищий рівень лицемірства та цинізму, адже професійно виконує замовлення з просування або блокування окремих законопроєктів. Про це пише політолог Мар'ян Ощановський на своїй сторінці у Facebook.

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«Він (Железняк, — Авт.) «критикує президентські ініціативи щодо грошової допомоги людям під час війни, але водночас геть не помічає зловживання та корупцію на мільярди під час будівництва укриттів для об’єктів енергетики.

Насправді не є дивним лицемірство та цинізм цього народного депутата. Вони відображають його жагу до грошей, які він легко заробляє у стінах парламенту: професійно виконує замовлення з просування або блокування окремих законопроєктів", — пише Ощановський.



Крім того, як повідомляє Ощановський, Железняк береться за абсолютно різні замовлення, навіть ті, що прямо шкодять державним інтересам.



«Але чиї замовлення він виконує: вітчизняних олігархів чи російських спецслужб? Навчання професійному лобізму Ярослав Железняк пройшов у російській GR компанії Kesarev Consulting з центральним офісом у москві, де він працював з 2009 до 2014 р. GR — це government relations, тобто відносини з урядом або іншими словами — лобіювання інтересів клієнтів в органах державної влади. А як відбувається процес лобіювання в росії? Правильно, за підтримки спецслужб, які торгують своїм впливом через подібні GR агенції. І я впевнений, що саме співробітники ФСБ є справжніми власниками Kesarev Consulting, де 5 років працював Ярослав Железняк. Офіс цієї агенції скоріш за все є бек-офісом одного з департаментів ФСБ. Він знаходиться у 5-ти хвилинах від її будівлі, фактично на Луб’янці…

Паралельно із роботою в російській лобістській компанії, Ярослав Железняк працював помічником народного депутата VІ скликання від проросійської «Партії регіонів» Олексія Плотнікова та був ще одним містком між російськими спецслужбами та депутатами українського парламенту. Лише можна здогадуватись, як із таким бекграундом пронирливий Ярослав Железняк інфільтрувався до групи громадських активістів та потрапив в орбіту фонду Джоржа Сороса", — пише політолог.



На думку Ощановського, Железняк, наприклад, зробив все можливе для руйнування колись прогресивної патріотичної партії «Голос».

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«Її голова Святослав Вакарчук пішов у відставку і покинув парламент, фракція партії „Голос“ у Верховній Раді розкололася, а Ярослав Железняк очолив її рештки. Згодом він став фігурантом у скандалі щодо розкрадання бюджетних коштів, спрямованих на фінансування політичних партій», — нагадав Ощановський.



Нагадаємо, згідно з висновками НАЗК, розкрадання коштів партії «Голос» сягнуло майже 5 млн грн. Через цей факт у жовтні 2024 року партію було позбавлено державного фінансування. Згодом правомірність рішення НАЗК підтвердив Верховний суд України. Водночас від керівництва партією «Голос» усунути Железняка й досі не змогли.

Раніше «ФАКТИ» писали про тестя депутата Ярослава Железняка, який засвітився у справі ДБР про незаконне вивезення з України зерна.

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