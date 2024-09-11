Тесть депутата Ярослава Железняка засвітився у справі ДБР про незаконне вивезення з України зерна

Нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк живе у квартирі за майже 12 млн грн (11,7 млн грн) у Києві, яка записана на його тестя Коваля Володимира Івановича. Бізнес останнього пов'язаний зі збутом зерна та фігурує у гучних кримінальних провадженнях.

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Про це свідчать відомості з відкритих електронних реєстрів.

Коваль Володимир Іванович володіє ПРАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП», що виведено на кіпрський офшор — «ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ВЕНЧУРЗ ЕНТЕРПРАЙСІЗ ЛІМІТЕД».

На цей самий офшор записане ще одне українське ТОВ Коваля — ТОВ «ТРЕЙДФІЛД УКРАЇНА». Згідно з КВЕДом основний вид діяльності компанії: «посередництво у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами». Підприємство, щонайменше, вже четвертий рік поспіль декларує від'ємний дохід у розмірі мільйонів гривень та вказує, що нібито має зобов'язань на майже 230 млн грн.

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Водночас, як свідчить Реєстр судових рішень, ТОВ «ТРЕЙДФІЛД УКРАЇНА» — фігурант кримінального провадження ДБР та Офісу генпрокурора.

У рамках справи досліджуються факти незаконного вивезення з України зерна за кордон та перерахування за нього коштів на рахунки офшорів.

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«(йдеться) про організацію діяльності низки суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на експорт сільськогосподарської продукції до країн нерезидентів за підробленими документами походження товару (зернових культур) із подальшим переведенням отриманої валютної виручки на розрахункові рахунки, відкриті в іноземних банківських установах підконтрольних підприємств нерезидентів, розташованих в зонах з особливим пільговим режимом оподаткування», — зазначається в одній з судових ухвал у справі.

ТОВ «ТРЕЙДФІЛД УКРАЇНА» Коваля з низкою інших компаній, за даними слідства, були «замовниками схеми».

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Крім того, ця компанія, дотична до родини Железняка, діяла з метою «документального оформлення безтоварних операцій для низки суб`єктів господарювання з формування податкового кредиту з податку на додану вартість по операціям з підприємствами, які входять до складу «транзитно-конвертаційних груп» та мають стійкі ознаками «фіктивності», вказують у ДБР.

Слідство у вказаному провадженні, судячи з судових документів, триває. Відомості про те, чи повідомлено Ковалю у ньому про підозру, в рішеннях судів наразі відсутні.

Нагадаємо, що в НАЗК декларації про доходи Ярослава Железняка взялися перевіряти в рамках ЗУ «Про запобігання корупції».

Раніше також стало відомо, дружина депутата Железняка під час війни купила собі LEXUS.

Як раніше писали «ФАКТИ», народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк одним з перших відреагував на новину про затримання правоохоронцями заступника міністра енергетики України.

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