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Політика

Розкрадення державних коштів та незаконне збагачення: що розповів Іванов про нардепа Железняка

21:29 4 жовтня 2024
Ярослав Железняк

За участі народного депутата Ярослава Железняка шляхом омани розкрадаються бюджетні кошти, а він сам накопичує багатства, які майже в 10 разів перевищують його офіційний дохід. Про це йдеться в розслідуванні проєкту «Ісландія» — «Іржавий депутат: хто такий Ярослав Железняк насправді».

Автор розслідування Сергій Іванов стверджує, що Железняк покриває корупцію в податковій службі та співпрацює одразу з кількома олігархами.

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Зокрема, в розслідуванні йдеться про те, що свою трудову кар’єру Железняк розпочав помічником проросійського депутата від Партії регіонів, а згодом працював в московській GR-агенції.

Також відомо, що родина Железняка досі мешкає в окупованому Донецьку, де зберегла бізнес, а частково в Москві. Сам же нардеп за 5 років депутатства переїхав в елітну квартиру в центрі Києва, придбав кілька преміальних авто. Сума набутих за роки депутатства активів перевищує офіційні доходи в 10 разів, йдеться в розслідуванні.

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Як писали «ФАКТИ», раніше тесть депутата Ярослава Железняка засвітився у справі ДБР про незаконне вивезення з України зерна.

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