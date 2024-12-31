В останній день року ворог вдарив ракетами по трьох областях України

Російські удари по Україні ракетами та «шахедами» тривають й в останній день року, що минає.

Ще відучора ворог запускав дрони-камікадзе, а ранком у вівторок, 31 грудня, застосував балістику та авіаційні ракети. Станом на 8:30 у небо піднявся й носій аеробалістичних ракет «Кинджал» МіГ-31К, повідомили в командуванні Повітряними силами ЗСУ.

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Моніторингові канали повідомляли, що ракети запускалися з шести бортів Ту-22М3, а також з літака Су-57. Ймовірно, противник застосував ракети, «Іскандер-М», «Кинджали», Х-22 та Х-69.

Під потужними ударами перебуває Сумщина. Станом на ранок відомо, що в області зафіксовано 6 вибухів. За даними обласної ОВА, обстрілів зазнали Шосткинська та Свеська громади. Ранком противник завдав ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади.

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Міський голова Шостки Микола Нога повідомив, що в містіз руйновані окремі об"єкти інфраструктури, пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, 2 освітніх заклади та об"єкти соціальної сфери.

За даними моніторингового каналу «Николаевский Ванек», ворог застосував 8 бортів ТУ-22М3 (4 з Оленьї, 4 — з Енгельса) — всі вони працювали по Шостці. А по Києву та Василькову, за попередніми даними, був комбінований удар «Іскандерами» та 6 керованими авіаційними ракетами.

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Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракети на Чернігівщину та на Васильків Київської області, також працювала ППО і в столиці України.

«Внаслідок ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому р-ні столиці. За інформацією, яка перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі. Пожежа та руйнування відсутні. Інформації щодо потерпілих не надходило», — повідомили в КМДА.

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Нагадаємо, що напередодні ворог також застосовував дрони-камікадзе, а з артилерії та РСЗВ обстрілював Запорізьку область.

Фото з відкритих джерел

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