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Ціль — енергетика: росія завдала удару понад 70-ма ракетами та сотнею дронів-камікадзе

10:43 25 грудня 2024
Росія атакувала енергетику ракетами та шахедами, фото ДСНС

Під час чергової атаки на Україну 25 грудня росія застосувала більше 70 ракет, у тому числі й балістичні, а також понад сотнею дронів-камікадзе.

«Кожен російський масований удар потребує часу на підготовку. Це ніколи не спонтанне рішення. Це усвідомлений вибір не тільки цілей, але й часу та дати. Сьогодні путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі — наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні», — відрегував на ворожі удари президент України Володимир Зеленський.

За попередніми даними, Сили оборони України збили понад 50 ракет і значну частину дронів, але є й влучання.

Після ранкової атаки ворог знов піднімав у небо стратегічну авіацію. Повітряні сили ЗСУ попереджали про крилаті ракети, які летіли у напрямках Полтавщини і Дніпропетровщини.

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За даними очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, через ракетну атаку по енергетичних обʼєктах області загинула людина.

Тільки по енергетичній структурі одного Харкова ворог завдав 12 ударів. За інформацією мера міста Ігоря Терехова, ворог цілив по котельнях та ТЕЦ.

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Ось такий маршрут ракет був під час удару по Україні ранком 25 грудня.

Ракети атакували східні та західні регіони, фото "Тризуб"

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Пізніше в командуванні Повітряними силами ЗСУ уточнили, що російські окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів.

Загалом було виявлено 184 повітряних цілей противника:

  • 2 балістичні ракети KN-23 (район пуску — Воронезька обл.);
  • 10 зенітних керованих ракет С-300/С-400 (район пуску — Бєлгородська обл.)
  • 12 крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);
  • 50 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Волгоградська обл., Каспійське море);
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська обл.— рф.);
  • 106 ударних БпЛА «Shahed"/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — рф.).

За попередніми даними, станом на 12.00 підтверджено збиття 113 повітряних цілей:

  • 55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, «Калібр»;
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
  • 54 ударні БпЛА «Shahed"/дрони-імітатори різних типів, ще 52 не досягли цілей (локаційно втрачені).

Після ворожої атаки в Києві, на Київщині, Одещині та Дніпропетровщині ввели графіки відключення світла.

Фото ДСНС

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