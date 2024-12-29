Тепер по-новому: як у 2025 році зміняться для українців соцвиплати, тарифи та ціни

Невдовзі завершиться 2024 рік, а з січня 2025 року набудуть чинності різноманітні законодавчі зміни, яки вплинуть на життя багатьох українців. Зокрема, вже з 1 січня в Україні замість МСЕК питаннями зі встановлення інвалідності опікуватимуться команди експертів.

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Також з нового року, як пишуть Новини.LIVE, збільшаться податки для ФОП. Це стосується, зокрема, ставки військового збору. До речі, також підприємці почнуть щомісячно подавати податкову звітність.

Податки

Найбільше зміни вплинуть на ФОП 1 групи єдиного податку, які сплачуватимуть єдиний податок — 302 гривні 80 копійок (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 3028 гривень); єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — 1760 гривень (22% від мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного періоду, зараз 8000 гривень); військовий збір — 800 гривень (10% мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного періоду, зараз 8000 гривень).

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Комуналка

Протягом опалювального сезону тарифи на електрику, опалення та воду для побутових споживачів піднімати не планують. Втім, вже навесні чи на початку літа «можливі варіанти». Так, профільні експерти не виключають, що тариф на електроенергію можуть підвищити до 6,64 грн/кВт-год, а надалі, протягом наступних кількох років, він може збільшитися й до 9 грн/кВт-год.

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Прожитковий мінімум, мінімальна зарплата та соцвиплати

Підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплатні, які впливають на певні соціальні виплати, у 2025 році не планується. Прожитковий мінімум для працездатних громадян залишається на рівні 3 028 грн на місяць, а для осіб, які втратили працездатність, — 2 361 грн. Мінімальна зарплата залишається на рівні 8 000 грн на місяць. Отже, не змінюватиметься й більшість соцвиплат.

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Втім, малозабезпеченим сім'ям виплати все ж таки збільшать:

для працездатних осіб розмір допомоги збільшено з 55% до 60% прожиткового мінімуму (з 1 665,4 грн до 1 816,8 грн);

для дітей — зі 140 до 145% прожиткового мінімуму (для дітей до 6 років — з 3 588,20 грн до 3 716,35 грн; з 6 до 18 років — з 4 474,40 грн до 4 634,20 грн).

Наприкінці літа уряд продовжив ще на шість місяців виплати ВПО, які перебуваютьу складних життєвих обставинах, — до лютого 2025 року.

Це стосується пенсіонерів з пенсіями, що не перевищують 9,44 тис. грн (зарплатня військовослужбовців при цьому не враховується); людей з інвалідністю першої та другої групи, неповнолітніх дітей з інвалідністю, а також дітей з тяжкими захворюваннями; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Розмір виплат для ВПО також залишається на попередньому рівні: для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. грн; для інших категорій — 2 тис. грн.

Також з початку 2025 року сім'ї переселенців зможуть за необхідності отримати державну допомогу на оплату оренди житла. Ця експериментальна програма діятиме у кількох областях.

Пенсії

В країні тривають зміни, що стосуються виходу на пенсію за віком. Так, з нового року, аби вийти на заслужений відпочинок у 60 років, громадяни мають мати як мінімум 32 роки страхового стажу.

Якщо стаж у людини менше, то наступного року вона зможе вийти на заслужений відпочинок у 63 роки за умови наявності страхового стажу від 22 до 32 років. І у 65, якщо є стаж від 15 до 22 років. Якщо страховий стаж становить менше ніж 15 років, то у віці 65 років можна розраховувати лише на державну соціальну допомогу замість пенсії.

У березні очікується щорічна індексація пенсійних виплат. Але відсоток, на який збільшуватимуть базову частину пенсії, буде відомий лише у лютому наступного року.

А на збільшення виплат без прив'язки до індексації можуть розраховувати пенсіонери, які досягли певного віку. Так, «вікові» надбавки виплачуються громадянам віком від 70 до 75 років (до 300 грн); від 75 до 80 років (до 456 грн); старше 80 років — до 570 грн.

Малозабезпечені верстви населення мають змогу отримати виплати в межах зимової програми «Тепла зима». Це стосується родин, що перебувають на обліку у соціальних службах через низькі доходи; сімей ВПО, які виховують дітей або утримають дорослих людей з інвалідністю І групи. Держава обіцяє виплатити на кожну дитину в родині по 6,5 тисяч гривень.

Доплати вчителям

В рамках програми «Зимова підтримка» з нового року передбачені щомісячні доплати вчителям в розмірі 1000 грн «на руки» після сплати податків, а з 1 вересня — по вже 2000 грн «на руки».

Також з нового року в Україні очікується суттєве зростання цін на тютюнову продукцію — відповідне рішення було ухвалено Радою.

Фото Pixabay

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