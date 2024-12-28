На Київщині підвищаться тарифи на воду: коли чекати здорожчання

Попри війну та складне економічне становище, мораторій на підвищення тарифів не поширюється на холодне водопостачання.

Про підвищення тарифів на воду вже повідомили на Закарпатті, а тепер і в столичному регіоні.

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За словами директора «Бориспільводоканалу» Василя Куракса, подорожчала електроенергія та паливно-мастильні матеріали. Крім того, у тариф закладена складова на погашення кредиту Світового банку.



«Підвищення тарифів пов’язане з тим, що на 30% зросла вартість електроенергії і на 4% подорожчали паливно-мастильні матеріали. А також у зв’язку з тим, що під опіку водоканалу перейшло водопостачання у селах громади та на кілька осіб збільшилася аварійна бригада — відповідно, збільшився фонд заробітної плати. Також у тарифі закладена складова на погашення кредиту Світового банку», — сказав він.

За словами керівника, у 2025 році кубічний метр води коштуватиме 69,42 грн. Водночас підвищення тарифу на воду для населення відтерміновується до 1 квітня 2025 року, до закінчення опалювального сезону.

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Відповідно до рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради, з 01.01.2025 для «Бориспільводоканал» економічно обґрунтований тариф становитиме 69,42 грн/м³ з ПДВ.

Для юридичних осіб і бюджетних установ новий тариф вводиться з 1 січня 2025 року.

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Для потреб населення з 1 січня 2025 року по 31 березня 2025 року тариф залишається у розмірі 49,80 грн/м³ з ПДВ.

А з 1 квітня 2025 року тариф для населення становитиме 55,62 грн/м³ з ПДВ:

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- вартість послуги з централізованого водопостачання — 34,68 грн/м³ з ПДВ;

- вартість послуги з централізованого водовідведення — 20,94 грн/м³ з ПДВ.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у 2025 році на українців може чекати чергове зростання тарифів на електроенергію. При цьому у 2024 році зростання вартості комунальних послуг уже становило близько 18,5%.

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