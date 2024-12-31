З новим роком життя та свободи, з нашим роком: Зеленський привітав українців

Президент України Володимир Зеленський, який в останній день року провів кадрові перестановки, привітав українців з Новим роком.

«Наш 2024-й. Кожен його день здобутий нашими воїнами, усіма нашими людьми, кожним і кожною, хто захищає, хто працює, хто зміцнює й допомагає. Праця і сміливість, людяність і принциповість цілого народу наповнювали цей рік. А ще — турбота, розвиток і любов, прагнення змінити реальність на краще попри все. Ми, українці, знаємо, як це — не чекати, що принесе завтра, а виборювати кожен день і кожен рік свободи. І 2024-й став саме таким — здобутим і вільним. Ще одним кроком до справедливості, до чесного миру, до нашої перемоги, до життя без війни. Сили нам усім у новому році, єдності, наснаги. З новим роком життя та свободи, з нашим роком!» — побажав президент.

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Раніше «ФАКТИ» писали про свято Щедрого вечора напередодні Нового року та що треба зробити 31 грудня, аби здійснилися святкові побажання миру, здоров’я й добробуту. Про українські народні звичаї напередодні Нового року нагадала Лариса Полуянова, етнографиня, наукова співробітниця відділу виставкової роботи Національного музею народної архітектури і побуту України (у Пирогові).

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