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Ми не залишимо: Олаф Шольц у новорічному привітанні згадав про Україну

11:51 1 січня 2025
Олаф Шольц, новорічне вітання. Фото DPA

У своєму новорічному зверненні федеральний канцлер наголосив на необхідності згуртованості — особливо з огляду на напад у Магдебурзі. Він також згадав про Ілона Маска.

У своєму новорічному зверненні федеральний канцлер Олаф Шольц згадав не лише жертв нападу в Магдебурзі і закликав до соціальної згуртованості, а й закликав підтримувати надалі Україну, пише Zeit.

«Багато громадян дивляться на жорстоку агресивну війну росії проти України з почуттям зростаючої тривоги. Я можу запевнити вас, що ми не залишимо Україну і будемо продовжувати підтримувати її, як ніхто інший в Європі», — сказав канцлер.

Водночас, додав він, уряд продовжить «зберігати холодну голову, щоб не допустити поширення війни».

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Додамо, що в інтерв’ю місцевим ЗМІ 27 грудня Шольц заявив, що російський диктатор путін зазнав поразки в Україні та не досяг своїх цілей.

Раніше повідомлялося, що конкурент Шольца на посаду канцлера вважає далекобійні ракети Taurus цеглинкою відновлення миру в Україні.

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