Має піти у відставку: Ілон Маск розкритикував канцлера Шольца

Мільярдер Ілон Маск, який приєднається до адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа як радник, закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца піти у відставку у відповідь на смертельний напад на німецькому різдвяному ярмарку.

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«Шольц повинен негайно піти у відставку, — написав Маск в соцмережі X. «Некомпетентний дурень», — додав він.

Маск відреагував на інцидент, в якому автомобіль протаранив натовп у німецькому місті Магдебург. Щонайменше двоє людей загинули й десятки отримали поранення, повідомили представники місцевої влади, пише Reuters.

Автомобіль на великій швидкості врізався в натовп у німецькому місті Магдебурзі. Є загиблі та поранені

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Раніше Маск втрутився у виборчу кампанію в Німеччині, назвавши ультраправу «Альтернативу для Німеччини» (AfD) рятівником країни.

AfD посідає друге місце в опитуваннях громадської думки й може перешкодити створенню правоцентристської або лівоцентристської більшості. Але основні, більш центристські партії Німеччини пообіцяли уникати підтримки AfD на національному рівні. Очікується, що провідна європейська держава проголосує 23 лютого після того, як лівоцентристський коаліційний уряд на чолі з Шольцом зазнав краху.

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«Тільки AfD може врятувати Німеччину», — написав Маск у дописі на своїй соціальній платформі X.

Уряд Німеччини заявив, що взяв до відома пост Маска, але відмовився давати будь-які подальші коментарі на своїй регулярній пресконференції.

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Нагадаємо, раніше кандидат у канцлери Німеччини від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц назвав Шольца «повним невдахою».

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