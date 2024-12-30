Це цеглинка відновлення миру в Україні: конкурент Шольца на посаду канцлера знову заговорив про далекобійні ракети Україні

Кандидат у канцлери Німеччини від найбільшого опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц знову виступив на захист доставки Україні крилатих ракет Taurus. Є три країни — США, Франція та Велика Британія — які вже постачають Україні аналогічні системи озброєння, сказав він, посилаючись на вимогу України, яку підтримує блок ХДС/ХСС і категорично відхиляє канцлер Олаф Шольц (СДПН).

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«Ви всі ці країни не стали воюючою стороною в результаті доставки, — сказав Мерц. — Це цеглинка відновлення миру в Україні», цитує політика Zeit.

Мерц зажадав міжнародно-правового мандата на участь Німеччини в українських миротворчих силах. «Якщо є мирна угода і якщо Україні потрібні гарантії безпеки, то ми можемо обговорювати це тільки за наявності ідеального мандата відповідно до міжнародного права. Зараз я цього не бачу, — сказав лідер ХДС. — Я б хотів, щоб такий мандат існував у консенсусі з росією, а не у війні».

Щодо того, які гарантії безпеки він міг би уявити для України окрім членства в НАТО, щоб забезпечити можливе припинення вогню з росією, глава парламентської групи ХДС/ХСС сказав: «Я не можу уявити нічого, що піде сьогодні в цьому напрямку, тому що ми далеко від такого припинення вогню, це все питання, яке потрібно прояснити в найближчі кілька тижнів, можливо, місяців».

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Раніше повідомлялося, що посол України в ООН Андрій Мельник вимагає від Німеччини збільшити допомогу Україні.

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