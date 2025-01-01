Місячний посівний календар на січень 2025 року: сприятливі й несприятливі дні, фази місяця

Незважаючи на те, що на вулиці зима, дачники все ще зможуть знайти, чим зайнятися на ділянкаї. Так, за певних погодних умов можна обрізати плодові дерева та чагарники. Якщо на вулиці не дуже холодно, можна зайнятися перекопуванням грядок. Наразі — саме час висадити в теплицях або на підвіконнях зелень.

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Також знайдется робота й вдома. Всі дії, пов'язані із землею та рослинами, рекомендують узгоджвати з фазами Місяця, адже це впливає на їхній розвиток. Так, у січні 2025 року, як пише agro-market.net, Місяць зростатиме 1−13 січня; 14 січня настане повня у знаку Рака, а спад Місяця триватиме 15−28 січня. Молодик у знаку Водолія буде 29 січня, після чого до кінця січня Місяць зростатиме.

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Досвідчені городники також називають сприятливи дні січня:

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1−12 січня та 30−31 січня — гарний час для посіву зелені (кріп, петрушка, шпинат та інші); висадження кімнатних рослин.

9−12 січня — дні підходять для посіву овочів, що ростуть над землею (томати, перець і баклажани).

30−31 січня — гарний час для роботи з клубневими рослинами та цибулинами.

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Несприятливі дні січня:

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13 січня — в цей день не рекомендується займатися будь-якими видами робіт.

29 січня — на новий Місяць ліпше займатися плануванням, а не діями.

А про сприятливі та несприятливі дні для городників та садоводів у 2025 році, можна прочитати в місячному посівному календарі на нашому сайті.

Фото Pixabay

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