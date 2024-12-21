Місячний посівний календар на 2025 рік: коли і чим зайнятися городнику на дачі

Багато українців мають городи і люблять працювати на землі. Для того, щоб збільшити врожай варто орієнтуватися на Місяць під час планування роботи на ділянці, адже супутник впливає на всі живі організми на нашій планеті, в тому числі рослини, пише УНІАН.

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Посівний календар на наступний 2025 рік підкаже найродючіші дні року для різних посівів, а також попередить про дати, коли краще утриматись від роботи.

Січень

Найвдалішими для посіву будуть 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28, 31 число. У січні рослини вирощують тільки на підвіконні та в теплицях. Також можна зайнятися прибиранням ділянок на городах, захистом від гризунів та снігозатриманням.

Лютий

У лютому родючими вважаються 1, 4, 5, 8−10, 18−19, 23−24, 27 число. В цей час варто готуватися до посівів, а саме: оглянути й замочити насіння, підготувати живці та саджанці дерев, заготовлювати субстрат.

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Березень

У першому місяці весни можна висаджувати ранні квіти, зелень і розсаду овочів. Рекомендовані дати — 3−5, 8−9, 17−19, 22−24, 27−28, 31 березня. Цього місяця варто перекопати і удобрити ґрунт, підготувати субстрат, накрити ґрунт від морозів. На початку березня варто обрізати дерева, поки вони остаточно не прокинулися.

Квітень

У квітні набирають обертів посівні роботи. Дачники вирощують розсаду, висаджують саджанці дерев і кущів, сіють насіння холодостійких культур. Ґрунт перекопують і удобрюють. У саду проводять перші обробки від шкідників і хвороб, а також весняні щеплення. Родючі дні у квітні 2025 року — 1, 4−5, 14−15, 19−20, 23−24, 28 число.

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Травень

У травні рекомендовано для посівів 1−3, 11, 16−17, 21−22, 25−26, 29−30 число. Починають садити картоплю. Важливо встигнути обприскати і удобрити сад до цвітіння дерев. Наприкінці місяця вже можна зібрати перший урожай зелені. Рекомендується розвісити по всій ділянці шпаківні, щоб привабити птахів, які є ворогами шкідників саду.

Червень

Вдалими для посадок вважаються такі дати — 7−9, 12−14, 17−18, 21−22, 26 число. Прийшла пора догляду за посівами — внесення добрив, поливу, проріджування сходів. У саду обрізають і білять дерева, проводять обробку від шкідників. Можна збирати врожай ранніх культур.

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Липень

Вдалими для посіву вважаються 4−6, 9, 11, 14−15, 18−20, 23 число. Роботи на ділянці не так багато. Рослини найбільше потребують поливу і захисту від сонця. Час позбуватися бур'янів і шкідників на ділянці.

Серпень

Найродючіші дні серпня — 1−2, 6−7, 10−12, 15−16, 19−20, 28−30 число. Наприкінці літа пора збирати врожай овочів і викопувати картоплю. А ще не дозрілі рослини підживлюють і підв'язують. Вільні грядки можна засіяти сидератами.

Вересень

Для посівів добре підходять 2−4, 8, 11−12, 15−16, 25−26, 30 число. Триває збирання врожаю, а також цибулин і насіння. Посівний календар рекомендує приділити увагу обрізці дерев і чагарників. Вільні грядки можна перекопати і удобрити.

Жовтень

У жовтні садити озимі та тепличні культури рекомендується 1, 4−5, 8−9, 13−14, 22−23, 27−28 числа. У саду можна посадити саджанці кущів і дерев, на клумбі — багаторічні квіти. Важливо прибрати ділянку від сміття і переорати, а з опалого листя зробити компост.

Листопад

Найкращі дні для посадок у листопаді — 1−2, 6, 9−10, 18−19, 23−25, 28−29 число. В останній місяць осені дачники вкривають рослини від морозів, а також білять дерева. Коли почнуться заморозки, можна збирати пагони для щеплень.

Грудень

Родючими вважаються 2−3, 6−7, 15−17, 21−22, 25−26, 30−31 грудня 2025 року. Важливо зробити захист багаторічних рослин від морозів. На городі варто провести снігозатримання.

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