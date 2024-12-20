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Перевірено на практиці: аграрій Валерій з Київщини назвав ТОП-5 найкращих сортів томатів для баночки та на переробку

17:32 20 грудня 2024
Помідори сорту «Міцено»

Поки дачники та городники мають взимку вільну хвилину, вони не тільки діляться робочими порадами щодо утеплення вхідних дверей чи «пробудження» квітів-різдвяників, але й обговорюють, я в наступному році отримати більший урожай.

Зокрема, аграрій Валерій з Київщини склав власний ТОП-5 томатів з невеликими плодами, які ідеально підійдуть для консервування чи на переробку.

«Цей список я склав з особистого досвіду, — наголосив аграрій. — Так що всі сорти і гібриди, які я зараз буду озвучувати, перевірені на практиці, і я буду показувати одночасно фрагменти моїх більш ранніх відео».

На перше місце Валерій поставив низькорослий чудовий томат «Miцено» — це середньоранній низкорослий гібрид, дуже врожайний. В середньому на одному кущі в'яжеться більше ніж 70 вирівняних красивих плодів масою 70−90 г. Вони ідеально підходять для консервування та переробки на пасту.

Наступний фаворит городника — сорт «Мамако». Він є надраннім і низькорослим. Плоди його округлі, приємного червоного кольору та середньою вагою до 100 г кожний. Його теж добре використовувати для консервування та переробки.

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Третій — «Ріо Гранде». Він теж низькорослий, має тривале плодоношення та відмінну врожайність, а плоди (їхня вага становить в середньому 100 г) добре зберігаються протягом 2−3 місяців після збирання врожаю.

На четвертій позиції — «Сатаган». Він є середньораннім гібридом червоного томату, має великі плоди (в середньому 150 г), які чудово підходять для салатів. Також він досить стійкий до хвороб.

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П’яте місце в особистому ТОПі городника посів сорт «Велос» — це новинка, велика низькоросла сливка, яка ідеально підійде як на салати, так і для переробки на сік та для консервування.

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Нагадаємо також про поради городника щодо догляду за теплицею, де навесні й ростиме розсада обраних томатів.

Фото скрін відео YouTube

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