Добре ростуть у відкритому ґрунті: аграрій з Київщини назвав ТОП-5 огірків для вирощування на грядці

Скоро Новий Рік, і, здається, це не найкращий час для городників. Але ні, зимові дні теж можна провести з користю для городу — наприклад, плануючи майбутні посадки овочів в теплиці, чи у відкритому грунті.

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Саме так вчинив пан Валерій з Київщини, який регулярно ділиться своїми порадами з колегами на каналі «Наша дача».

Раніше він вже обрав сорти томатів для майбутньої посадки, а зараз вирішив визначитися з огірками.

Господар одразу ж зауважив, що городник має чітко розуміти — де він буде висаджувати свої овочі- на відкритій грядці, чи ж вони ростимуть в теплиці. Адже хоча переважну більшість гібридів огірків можна вирощувати обома способами, звертати увагу на опис гібрида варто і потрібно.

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По-перше, в огірка для відкритого грунту повинна бути потужна коренева система, яка у разі несвоєчасного поливу дотягнеться до грунтової води. Також грунтові огірки мають бути стійкими для вирощування у стресових умовах і стійкими до хвороб.

Пан Валерій радить вирощувати огірки (і в теплиці, і на відкритому грунті) на вертикальній опорі — так легшим буде провітрювання, вода менше буде затримуватись після дощу на листях і відповідно менше шансів залишиться для розвитку подальшого хвороб.

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З урахуванням цих чинників фермер підібрав 5 гібридів, які будуть стійкими для вирощування як у відкритому грунті, так і в теплицях.

Перелік очолили гібриди «Бьорн» та «Кібрія». Останній сорт городник вирощував саме на відкритому грунті.

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Далі розташувалися сорти «Ніборі» (доволі стійкий до несприятливих умов) і «Фрейзер». У їх вирощуванні пан Валерій робить лише перші кроки, однак вже має позитивні враження і радить їх колегам.

Останній гібрид з рейтингу — «Домані». Його городник має намір протестувати наступного року.

Також напевно вже варто звернути увагу на місячний посівний календар на 2025 рік.

Фото — скрін відео

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