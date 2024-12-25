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Не чекайте на весну: які дерева в саду краще обрізати взимку і як це правильно робити

14:16 25 грудня 2024
Обрізання старих дерев проводять узимку, фото Pixabay

Незважаючи на те, що в розпалі зима і наближається новий рік, є деякі роботи, які на дачі найкраще проводити саме в холодну пору року. Зокрема, робити обрізання чагарників та дерев.

Цим найкраще займатися з кінця січня і до березня, поки дерева не «прокинулися» і не почали «плакати», коли з них зрізають гілки. Як пише видання «На пенсії», зимове обрізання краще проводити за температури від 5 градусів морозу та вище. Бажано робити це у ясні та сухі дні. Ну, а якщо на вулиці «тріщить» мороз, то краще обрізання відкласти до потепління.

Досвідчені садівники рекомендують починати її зі старих плодоносних дерев. Це насамперед яблуні, груші, а також морозостійкі сорти слив та вишень. Ближче до весни — це черешні, абрикоси, персики.

А ось обрізання молодих дерев (до 3−5 років) також краще відкласти до весни. Ця ж порада стосується й винограду та ягідних чагарників. Також до весни радять відкласти роботи, пов'язані з видаленням частин стовбурів та великих скелетних гілок з чималим діаметром.

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Також досвідчені городники радять не забувати взимку заносити сніг у теплиці. Адже без вологи і за низької температури грунт може стати твердим як камінь. Найкраще це робити у січні, коли земля промерзає.

Фото Pixabay

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