Навряд чи сяде за один стіл з путіним: дипломат про перемовини між рф та Україною

Міністр закордонних справ України у 2007−2009 роках Володимир Огризко вважає, що переговори України та росії, над якими працює Дональд Трамп, мають надзвичайно багато нюансів. Тому важко уявити, як все відбуватиметься. Він додає: Зеленський навряд чи сяде за один стіл з путіним, пише видання 24tv.ua.

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«Переговори завжди ведуться на значно нижчих рівнях, де опрацьовують усі параметри, — зазначив дипломат. — Потім усе підписується на високому політичному рівні. Думаю, що Україна та росія призначать певні делегації, які повинні десь зустрітися. Є питання, чи росіян приймуть в цивілізованих країнах світу».

Огризко змалював ймовірний варіант зустрічі України та рф.

«З'їхалися делегації, розкрили директиви та зачитали все. Ми будемо вимагати вивести російські сили з України, проситимемо компенсацію, передачу воєнних злочинців. росія ж казатиме маячню, що кілька українських областей — це їхнє. Поговорили. Далі до побачення, до наступного раунду, який десь за пів року може відбутися», — підсумував Огризко.

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Раніше політичний експерт Вадим Денисенко зазначив, що у США практично немає інструментів впливу на росію.

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