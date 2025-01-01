Припинення транзиту російського газу: що чекає на ГТС і як можуть постраждати українці

Припинення транзиту російського газу через українську газотранспортну систему не лише стало історичною подією, а й порушило питання про те, що буде далі та як це позначиться на українцях. І річ не лише в тому, що тепер газотранспортна система (ГТС) України може опинитися під ударом.

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Як пише голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко, після зупинки транзиту через українську ГТС росія має можливість прокачувати газ до Європи лише за одним маршрутом — «Турецький потік» дном Чорного моря. Тим самим країна-окупант сильно втрачає доходи.

Крім того, США можуть купити залишки «Північного потоку», а також, можливо, українську ГТС. Тим самим росія втратить статус постачальника газу в Європу та змушена буде продавати його посередникам, власникам газопроводів, що позбавить її статусу монополіста й сильно вдарить по доходах.

В результаті, на думку експерта, від цих змін найбільше виграють інші продавці газу — Норвегія та США, які вчасно вклалися у розробку сланцевого газу. Для Європи ситуація виявиться більш неоднозначною: з одного боку, газ став трохи дорожчим і стабільність постачань знизилася через падіння прокачування «блакитного палива» трубопроводом. З іншого боку, Європа позбавилася монополії в особі рф.

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«Для України ситуація також неоднозначна: економічно ми явно втрачаємо, це й кошти від транзиту, й зростання ціни на пальне та його транспортування для промисловості та енергетики. Але є й плюс, щоправда, лише один, і він є політичним: ми перестаємо залежати від російського природного газу», — пояснив «ФАКТАМ» Олег Попенко.

Також, за словами співрозмовника, від цієї ситуації можуть постраждати рядові споживачі, щоправда, не відразу та опосередковано. Так, ціна газу для українців поки не підніматиметься, але через деякий час трапиться черговий виток інфляції та зростання цін на товари й послуги через подорожчання «блакитного палива» для бізнесу та промисловості.

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Нагадаємо, що, за прогнозом НБУ, інфляція в першому півріччі 2025-го становитиме не менше 10% і, ймовірно, зупинку транзиту газу в цьому прогнозі не враховано.

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