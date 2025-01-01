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«Історична подія»: Україна остаточно зупинила транзит російського газу

9:16 1 січня 2025
Україна припинила транзит газу з РФ до Європи. Фото Міненерго

Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему. Рішення ухвалене в інтересах національної безпеки.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики, зазначивши, що прокачка газа з рф зупинена з 07:00 1 січня, про що повідомили міжнародних партнерів України.

«Ми зупинили транзит російського газу, це історична подія. росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Відсьогодні українська газотранспортна система (ГТС) працює в режимі відсутності транзиту російського газу — інфраструктура була заздалегідь підготовлена до відповідного функціонування.

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Зазначимо, що Україна вирішила не продовжувати транзит російського газу до країн Європи з 1 січня 2025 року. Європейський Союз готовий до такого сценарію та здатен отримувати «блакитне паливо» з інших країн альтернативними способами. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова транспортувати газ до Європи за умови, що він не буде російським.

Тим часом в Україні через зупинку прокачки російського газу збільшили тариф на транспортування «блакитного» палива територією країни. Наразі у НКРЕКП заявляють, що на побутових споживачає це не позначиться.

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Фото зі сторінки Міненерго у соцмережах

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