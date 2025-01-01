Україна перебуває під наростальним тиском з боку прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо та групи центральноєвропейських компаній, які вимагають продовжити транзит російського газу до Європейського Союзу. Нагадаємо, термін дії відповідної угоди закінчився 31 грудня. Майже через три роки після повномасштабного російського вторгнення в Україну Будапешт і Братислава все ще покладаються на дешевий газ від «Газпрому», що підриває прагнення ЄС зменшити залежність від російських енергоносіїв, пише видання Bloomberg.

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За кілька днів до закінчення терміну дії російсько-української угоди риторика з усіх боків загострилася. Президент Володимир Зеленський звинуватив Фіцо в укладанні «тіньових угод» з президентом путіним. Словацький лідер пригрозив припинити постачання електроенергії Україні, що було розкритиковано Києвом. Для дипломатів, які знають про переговори, ескалація не стала несподіванкою. Минулі суперечки щодо транзиту газу між двома колишніми партнерами призводили до того, що потоки припинялися або скорочувалися в найкоротші терміни, а угоди укладалися в останню хвилину. Енерготрейдери, лідери промисловості та політики в Європі та інших країнах все ще очікують від трьох лідерів ознак того, що може статися далі.

Зеленський неодноразово заявляв, що не дозволить російському газу, який приносить вигоду військовій машині кремля, йти транзитом через Україну після завершення чинної угоди. Він сказав, що буде відкритий для транспортування газу з інших країн, окрім росії, — варіант, який, за словами людей, обізнаних з переговорами, не є повністю виключеним.

Приймаючи рішення, український лідер повинен враховувати необхідність захисту 38600-кілометрової газопровідної системи країни. Ця мережа, одна з найбільших у світі, не зазнавала нападів протягом останніх трьох років, оскільки через неї перекачувався російський газ. Якщо це припиниться, система може стати мішенню для ракетних ударів, як і газосховища та джерела електроенергії. Це також створило б технічні проблеми, які ускладнили б обігрів будинків по всій Україні взимку, йдеться у статті.

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«Питання ризиків для української інфраструктури відлунює в дипломатичних дискусіях, — сказав Крістіан Егенхофер, старший науковий співробітник аналітичного центру CEPS у Брюсселі. - Це може стати рятівним кругом для Зеленського, якщо він вирішить дозволити продовження транзиту».

Водночас, зазначив Егенхофер, «газові переговори матимуть значення і за межами України».

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Як для путіна, так і для Фіцо найбільш вигідним варіантом було б, якби європейські покупці продовжували купувати газ безпосередньо у «Газпрому». Тоді росія залишилася б на ринку ЄС без необхідності ділитися доходами з посередниками, а Словаччина заощадила б на додаткових витратах на транзит, вважають люди, обізнані з переговорами.

«Суперечка навколо російського газу поглибить конфлікт між членами ЄС, що точно відповідає інтересам росії, яка зацікавлена у послабленні європейської підтримки України», — сказав Бота Іліяс, старший аналітик PRISM, фірми стратегічної розвідки.

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Тим часом в Єврокомісії повідомили, що припинення потоків газу через Україну матиме «незначний» вплив на європейські ціни на газ, оскільки ринки вже встановили ціни з урахуванням закінчення транзитної угоди.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що придумав «трюк», як обійти заборону України на транзит російського газу.

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