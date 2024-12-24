Виробники підняли ціни: які продукти подорожчали найбільш суттєво

В Україні оптові ціни виробників промислової продукції зросли у листопаді 2024 року порівняно з листопадом минулого року на 24,1%, за межами України — на 15,7%.

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Про це йдеться у повідомленні Держстату.

За даними Державної служби статистики, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 20,3%, зокрема в межах України — на 18,0%, за межі України — на 30,2%.

Найбільше зросли ціни на виробництво молочних продуктів — на 25,1%, у т.ч. усередині України — на 23,6%, і на виробництво м'яса — на 12,5%, зокрема всередині України — на 12,6%.

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У виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів ціни піднялися на 12,5%, зокрема всередині України — на 12,6%.

Виробники напоїв підняли ціни на 5,2%, зокрема всередині України — на 4,9%.

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Ціни на виробників цукру впали за рік на 8,7%, зокрема всередині України — на 7,3%.

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Оптові ціни виробників продукції переносяться на ціни на прилавках магазинів із лагом у кілька місяців.

Зазначимо, що у листопаді 2024 року споживчі ціни в Україні зросли на 11,2%. Продуктова інфляція прискорилася до 14,3%.

Водночас, за даними НБУ, продовольча інфляція стрімко прискорилася через ефекти спекотної погоди без дощів влітку й восени поточного року, що позначилося на врожайності, термінах дозрівання та якісних параметрах продовольчої продукції, насамперед на низці овочів і фруктів.



Найбільш сумним у даній ситуації можна вважати те, що у січні українцям слід чекати на новий виток інфляції.

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