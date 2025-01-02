Переможець Ліги чемпіонів не дожив до свого дня народження лише кілька днів (фото, відео)

Дворазовий чемпіон Німеччини та переможець Ліги чемпіонів у складі «Боруссії» голкіпер Вольфганг де Бір помер «раптово та несподівано» напередодні Нового року, повідомляє офіційний сайт дортмундського клубу. 2 січня воротареві виповнилося б 61 рік. Раніше не стало знаменитого воротаря, який відбив чотири пенальті від «Барселони» у фіналі Кубка чемпіонів.

ВІДЕО ДНЯ

«Його смерть позбавила нас усіх дару мови. Сім'я „Борусії“ вражена і глибоко засмучена», — йдеться у заяві ФК «Боруссія».

Голкіпер на прізвисько Тедді розпочинав свою кар'єру в «Дуйсбурзі», звідки 1986 року перебрався до «Боруссії», швидко завоювавши любов дортмундських фанатів і вигравши з командою 1989-го Кубок Німеччини.

На жаль, потім де Бір зламав ногу в кількох місцях, що суттєво пригальмувало його кар'єру. При цьому голкіпер ще виграв з командою два титули бундесліги та Лігу чемпіонів у 1997 році.

РЕКЛАМА

Через численні травми Тедді завершив кар'єру в 2001 році, маючи в активі 217 матчів за «Боруссію» та вісім трофеїв.

Аж 17 років Вольфганг де Бір, у якого залишилися дружина Ютта, а також дочки Яна та Лея, працював тренером воротарів «Боруссії», а останнім часом працював у відділі зв'язків із уболівальниками. Дортмундському клубу він віддав майже дві третини свого життя.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер дворазовий віцечемпіон світу з футболу, який пережив страшну сімейну трагедію.

РЕКЛАМА

Фото ФК «Боруссія»

179

Читайте нас у Facebook