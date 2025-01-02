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Погода

Дощі з похолоданням — це не надовго: Діденко розповіла, коли знову у січні буде весна

16:56 2 січня 2025
Прогноз погоди на 3 січня. Фото Pixabay

Надзвичайно тепла погода на Новий рік утрималась в Україні й у перших числах січня, але вже у п'ятницю, 3-го числа, розпочнеться похолодання.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що температура повітря знизиться до 0−2 градусів тепла, у центральних областях вона становитиме +1+5 градусів, у південній частині ще буде тепло — до +6+12 градусів.

На Харківщині очікується похолодання до +1+5 градусів, тепліше буде на Луганщині та Донеччині — до +5+8, але згодом й там температура знизиться.

«У зв'язку із проходженням холодного атмосферного фронту пройдуть опади — дощ з переходом у мокрий сніг — на заході, півночі, у центрі, на Харківщині. На Луганщині, Донеччині та в південній частині завтра без опадів», — додала фахівчиня.

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Прогноз погоди на 3 січня. Фото Наталки Діденко

У Києві 3 січня очікується до 0+2 градусів, дощ переходитиме у мокрий сніг, а вітер буде поривчастим.

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Наталка Діденко прогнозує, що похолодання до -2−7 градусів вночі протримається в Україні до 6 січня, а з 7 до 11 січня знов потеплішає.

Фото Pixabay

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