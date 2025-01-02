Завдяки йому Дженніфер Еністон має чудовий вигляд: експерти про унікальне ліжко актриси

Дженніфер Еністон, яка нещодавно відповіла на гидке зауваження Анджеліни Джолі, піклується про своє здоров'я. І запуск її власного бренду Vital Proteins є доказом цього. Але погляд на її спальню доводить, наскільки серйозно вона ставиться до свого здоров`я, пише homesandgardens.com.

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Зірка серіалу «Друзі» показала свою спальню для спокійного відпочинку. Там є велике ліжко на піднятій платформі з бузковою та небесно-блакитною постільною білизною. По обидва боки розташовані великі абажури у східному стилі. Експерти кажуть, що ліжко з такою платформою може похвалитися не лише естетикою.

Спальня Дженніфер була оформлена відомим голлівудським дизайнером Стівеном Шедлі, і його увага до деталей справді вражає. Плаваюча основа ліжка, обрамлення плінтуса є загальною рисою східноазіатського дизайну. Ці типи каркасів не потребують коробчатих пружин і можуть покращити сон.

«Зазвичай їх називають ліжками-платформами, — пояснює д-р Шелбі Гарріс, директор відділу здоров’я сну. — Вони розроблені для підтримки матраца безпосередньо на твердій або решітчастій основі, тому немає потреби в пружинній формі. Плінтус з горіхового дерева та піднята платформа додають стильного індивідуального вигляду, але функція залишається незмінною — забезпечує міцну рівномірну підтримку матраца, що важливо для гарного сну».

Раніше «ФАКТИ» розповідали про секретний інгредієнт, який обожнює Дженніфер Еністон і завдяки якому вона має струнке тіло та сяючу шкіру.

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