Недоречні деталі: як Дженніфер Еністон відповіла на гидке зауваження Анджеліни Джолі

Акторка Дженніфер Еністон, яка нещодавно розповіла про секретний інгредієнт для стрункості, який вона обожнює, відповіла на висловлювання Анджеліни Джолі про роман з Бредом Піттом, сказавши, що було сказано занадто багато деталей, які були недоречними. Кажуть, що Бред зрадив Дженніфер з Анджеліною, коли вони ще були у стосунках. Однак після всіх спростувань Джолі та Пітт зізналися, що вони дійсно закохалися на знімальному майданчику.

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Розповідаючи про їхній роман у People у 2006 році, Джолі заявила, що «це все добре, якби це сталося раптово», пише The News.

«Зрештою нас зібрали разом, щоб робити всі ці божевільні речі, і я думаю, що ми знайшли цю дивну дружбу та партнерство, і все просто раптово сталося», — сказала вона.

Далі вона висловила своє очікування співпраці з Бредом Піттом, сказавши: «Я думаю, що через кілька місяців я зрозуміла, що, Боже, я не можу дочекатися, щоб взятися до роботи».

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Однак для зірки серіалу «Друзі» всі ці заяви не мали значення, вона деякий час мовчала. А невдовзі розповіла ЗМІ про своє життя після розставання з Бредом.

Посилаючись на попереднє інтерв’ю Джолі, Дженніфер заявила: «Там були надруковані речі, які точно були з того часу, коли я не знала, що це відбувається. Я вважаю, що ці деталі було недоречно обговорювати».

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Бред Пітт був одружений з Дженніфер у 2000−2005 роках. У 2014 році він одружився з Анджеліною та розлучився з нею у 2019-му.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Анджеліна Джолі заборонила дітям від Бреда Пітта провести з батьком його день народження.

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