Струнке тіло та сяюча шкіра: секретний інгредієнт, який обожнює Дженніфер Еністон

Раніше зірка «Друзів» Дженніфер Еністон, яка прагне знайти нове кохання, стала дуже популярною серед тих, хто худне, через салат, який вона нібито їла щодня між сценами популярного ситкому. Салат був наповнений ароматними інгредієнтами та користю для здоров’я. Однак 55-річній акторці з часом довелося розвінчати міф у інтерв’ю, сказавши, що це зовсім не схоже на її обід.

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Тим не менш, повідомлялося, що Дженніфер насолоджувалася салатом як частиною свого оздоровчого режиму, щоб підтримувати бездоганну фігуру. Одним із видатних інгредієнтів цієї страви був не традиційні листя салату, а кіноа.

Кіноа є ключовим компонентом середземноморської дієти та служить чудовим джерелом рослинного білка. Крупа вважається повноцінним білком, оскільки містить усі дев’ять незамінних амінокислот. Крім того, кіноа не містить глютену, багата клітковиною, білком і різноманітними вітамінами та мінералами, пише Mirror.

Високий вміст білка є причиною, чому кіноа схвалюється всіма, хто хоче схуднути та зберегти свою вагу. Відчуття ситості довше допоможе вам протистояти бажанню перекусити. Кіноа також має низький глікемічний індекс, що означає, що вона не викликає різкого стрибка рівня цукру в крові, що робить її ідеальною їжею для діабетиків. Це також хороше джерело заліза, яке може допомогти запобігти залізодефіцитній анемії.

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Раніше повідомлялося про те, що Дженніфер Еністон і Дженніфер Лопес почали «війну».

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