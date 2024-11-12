Болючі свята: Дженніфер Еністон продовжує оплакувати Меттью Перрі

Як повідомляється, Дженніфер Еністон досі сумує через втрату свого найдорожчого друга, Меттью Перрі, який минулої осені потонув у своїй джакузі, пише geo.tv. Вона ностальгує за часом, проведеним з ним, оскільки наближаються свята.

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«Джен завжди дорожила святами», — кажуть джерела.

Повідомляється, що повернення додому та різдвяні свята є «особливим часом для неї», та що «вони також є часом, коли вона, зазвичай, стає дуже сентиментальною».

Протягом майже трьох десятиліть їхньої дружби «зв’язок із Метью завжди був частиною її святкової традиції», стверджують знайомі зірки.

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Інсайдер зазначив: «Вони не афішували це, але завжди були на Різдво разом».

У часи, коли вони не могли зібратися разом через особисті або професійні зобов’язання, «вони зазвичай розмовляли телефоном».

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«У певному сенсі це майже так, ніби вона знову оплакує його», — зазначив на завершення інсайдер.

Нагадаємо, що незадовго до смерті Меттью Перрі написав мемуари про свою залежність.

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