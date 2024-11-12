41.13 / 41.70 43.95 / 44.67
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Болючі свята: Дженніфер Еністон продовжує оплакувати Меттью Перрі

21:29 12 листопада 2024
Дженніфер Еністон і Меттью Перрі

Як повідомляється, Дженніфер Еністон досі сумує через втрату свого найдорожчого друга, Меттью Перрі, який минулої осені потонув у своїй джакузі, пише geo.tv. Вона ностальгує за часом, проведеним з ним, оскільки наближаються свята.

«Джен завжди дорожила святами», — кажуть джерела.

Повідомляється, що повернення додому та різдвяні свята є «особливим часом для неї», та що «вони також є часом, коли вона, зазвичай, стає дуже сентиментальною».

Протягом майже трьох десятиліть їхньої дружби «зв’язок із Метью завжди був частиною її святкової традиції», стверджують знайомі зірки.

РЕКЛАМА

Інсайдер зазначив: «Вони не афішували це, але завжди були на Різдво разом».

У часи, коли вони не могли зібратися разом через особисті або професійні зобов’язання, «вони зазвичай розмовляли телефоном».

РЕКЛАМА

«У певному сенсі це майже так, ніби вона знову оплакує його», — зазначив на завершення інсайдер.

Нагадаємо, що незадовго до смерті Меттью Перрі написав мемуари про свою залежність.

РЕКЛАМА

54

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

карти

Левам — «Сонце», Близнюкам — «Маг», а Тельцям — «Імператриця»: Таро-прогноз на 12 листопада

дівчина

Успіх повертається: у кого зі знаків зодіаку мрії здійсняться до кінця тижня

Гривні

Десятки тисяч українців можуть залишитись без пенсій після перевірки ПФУ: хто в зоні ризику

Холостяк&nbsp;— Алексанбр Будько «Терен»

Ідіотське рішення: мережа після другого випуску накинулася на самого Холостяка

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту