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Стиль життя

Мітенки зі стразами — модний аксесуар цієї зими: з чим краще носити

22:27 3 січня 2025
мітенки зі стразами

Мітенки — рукавички без пальців. У нинішньому зимовому сезоні вони знову популярні. Особливо — зі стразами. Мітенки чудово поєднуються з пальто, шубою, курткою. Підбирають їх, як правило, під шапку і шарф. Мітенки з ефектним декором найкраще поєднувати з лаконічним верхнім одягом без яскравих доповнень. Або вони можуть перегукуватися за кольором з якоюсь деталлю пальта або куртки. Наприклад, якщо в чорному пальті блакитний капюшон, мітенки теж можуть бути блакитними. Якщо на білій куртці жовта аплікація, то жовті мітенки — те, що треба.

Дуже гарний вигляд мають мітенки зі стразами з уггами, що мають схожий декор, а ще — з хутряною сумкою.

До речі, розшити мітенки намистинами можна власноруч, і це нескладно й досить бюджетно. Ще один плюс у тому, що дизайн ви можете вибрати самі. Вони матимуть вигляд ошатний та стильний.

Мітенки — чудовий варіант для подарунка, практичного та красивого.

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І ще: якщо носите мітенки, ваш манікюр має бути бездоганним.

Раніше дизайнер Андре Тан назвав головні кольори зимового сезону.

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Фото Ольги Сметанської

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