Від 1 760 до 35 200 гривень: податківці попередили ФОПів про обов'язок сплачувати у бюджет

Для українських бізнесменів на єдиному податку новий, 2025 рік стане не найприємнішим періодом через зростання податків. Залежно від групи єдиного податку платежі для ФОПів зростуть від 20 до 40%. Також їм доведеться сплачувати ще щонайменше 1 760 гривень щомісяця як єдиний соціальний внесок. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

ВІДЕО ДНЯ

Це зобов'язання викликано набранням чинності Закону України від 19 листопада 2024 р. № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік».

Як наголошують у ДПС України, з 1 січня відновлено обов'язок у 2025 році зі сплати ЄСВ за себе на загальних підставах для фізичних осіб — підприємців, фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, членів фермерських господарств. До цього в умовах російської агресії сплата ЄСВ за себе для українських ФОП була добровільною.

Фізичні особи — підприємці, платники єдиного податку визначають базу нарахування ЄСВ самостійно в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ. При цьому сума ЄСВ має бути не меншою від мінімального страхового внеску.

РЕКЛАМА

2025 року розмір ЄСВ становитиме від 1 760 грн до 35 200 гривень. Також, крім зростання податків, обов'язковості сплати ЄСВ з 1 січня ФОПів очікують податкові перевірки, яких цього місяця, щоправда, буде поки що небагато.

Фото з сайту minfin.com.ua

РЕКЛАМА

81

Читайте нас у Facebook