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Від 1 760 до 35 200 гривень: податківці попередили ФОПів про обов'язок сплачувати у бюджет

13:21 3 січня 2025
податки

Для українських бізнесменів на єдиному податку новий, 2025 рік стане не найприємнішим періодом через зростання податків. Залежно від групи єдиного податку платежі для ФОПів зростуть від 20 до 40%. Також їм доведеться сплачувати ще щонайменше 1 760 гривень щомісяця як єдиний соціальний внесок. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

Це зобов'язання викликано набранням чинності Закону України від 19 листопада 2024 р. № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік».

Як наголошують у ДПС України, з 1 січня відновлено обов'язок у 2025 році зі сплати ЄСВ за себе на загальних підставах для фізичних осіб — підприємців, фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, членів фермерських господарств. До цього в умовах російської агресії сплата ЄСВ за себе для українських ФОП була добровільною.

Фізичні особи — підприємці, платники єдиного податку визначають базу нарахування ЄСВ самостійно в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ. При цьому сума ЄСВ має бути не меншою від мінімального страхового внеску.

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2025 року розмір ЄСВ становитиме від 1 760 грн до 35 200 гривень. Також, крім зростання податків, обов'язковості сплати ЄСВ з 1 січня ФОПів очікують податкові перевірки, яких цього місяця, щоправда, буде поки що небагато.

Фото з сайту minfin.com.ua

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