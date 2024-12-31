Вже завтра ФОПи мають платити на 40% більше податків: набуває чинності новий закон

Першого дня нового 2025 року набуде чинності закон (№ 9319), яким встановлюється зростання податків для ФОПів від 20 до 40% залежно від групи єдиного податку. Раніше податки планували підняти заднім числом ще з 1 жовтня.

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Таким чином, наразі українські ФОПи будуть змушені платити більше податків. Щоправда, сама сплата нового податку відбудеться лише у квітні, коли настане час сплачувати податки за 1-й квартал.

Найбільше зростання податків на собі відчують ФОПі 1 групи єдиного податку, їм доведеться сплатити такі податки:

єдиний податок — 302 гривні 80 копійок (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 3028 гривень);

єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — 1760 гривень (22% від мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного періоду, зараз 8000 гривень);

військовий збір — 800 гривень (10% мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного періоду, зараз 8000 гривень).

Таким чином, загальний платіж для ФОП 1 групи єдиного податку складе 2862 гривні 80 копійок проти 2062 гривень 80 копійок до запровадження військового збору, що майже на 40% збільшить податкове навантаження.

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Також на 800 гривень зростуть податкові платежі для 2 та 4 груп єдиного податку, але їхнє навантаження у відсотковому відношенні буде менш помітним:

2 група єдиного податку — 1760 гривень ЄСВ, 1600 гривень єдиний податок (20% від мінімальної зарплати) та 800 гривень військовий збір, разом 4160 гривень на місяць замість колишніх 3360 гривень, тобто зростання становитиме 24%;

4 група єдиного податку — сплачує 1760 гривень ЄСВ та єдиний податок залежно від площі землі та її нормативної грошової оцінки.

Приблизно на 20% зростуть податкові платежі для ФОП 3 групи єдиного податку, які сплачуватимуть як військовий збір 1% від доходів (зараз платять 5% доходу як єдиний податок).

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При цьому платіж ЄСВ за себе, що у 2022−2023 роках був добровільним, з 1 січня для ФОП також стане обов'язковим. Приємним «бонусом» хіба що стане зростання ліміту доходів для фізичних осіб підприємців:

1 група: 167 мінімальних зарплат (мінімальний розмір оплати праці на 2025 рік — 8000 гривень) — 1 млн 336 тис. грн;

2 група: 834 мінімальні зарплати — 6 млн 672 тис. грн;

3 група: 1167 мінімальних зарплат — 9 млн 336 тис. грн.

Нагадаємо, за даними опитувань підприємців, через майбутнє зростання податків Україна може втратити до 25% ФОПів.

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Фото Pixabay

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