Податкові перевірки вже з січня: кого прийдуть перевіряти в майбутньому році

З 1 січня на ФОП-ів очікують не тільки зростання податків, а й планові перевірки з боку Державної податкової служби. Втім, приватних осіб-підприємців все ж перевірять у 3,5 рази рідше, ніж компанії та юридичні особи.

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Про це повідомляє аналітичний сервіс YouControl, говорячи про 4786 податкових перевірок. З цього числа 3758 перевірок припадуть на юридичні особи і 1028 на ФОП-ів. Для порівняння, у 2024-му році планувалося провести 3242 перевірки.

У середньому податківці планують перевіряти щомісяця від 200 до 300 юридичних осіб: найменше стартів перевірок компаній буде в січні — 243. Але вже з весни почнеться зростання: так, у березні-квітні заплановано 326 і 333 перевірки юросіб. Влітку і восени також спостерігається активність: 334 перевірки підприємств у серпні і 329 у жовтні.

При цьому найчастіше компанії перевірятимуть у Києві — 689, також часто навідуватимуться у компанії Одеської (452), Дніпропетровської (389), Львівської (245), Київської (233) і Вінницької (195) областей.

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ФОП-ів найчастіше перевірятимуть у травні та червні — 106 і 95 перевірок відповідно. А найменша інтенсивність передбачена у січні, де заплановано 44 перевірки.

Щодо сфер економіки, які привернуть найбільше уваги перевіряльників, то ними стануть підприємства агросектору — 452 перевірки, неспеціалізована гуртова торгівля — 140, і будівництво житлових і нежитлових будівель — 130.

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Також слід остерігатися тим, хто займається наданням в оренду та експлуатацію власного або орендованого нерухомого майна, гуртовою торгівлею паливом, іншою допоміжною діяльністю у сфері транспорту, торгівлі автомобілями та автотранспортними засобами, складського господарства та гуртовою торгівлею хімічними продуктами.

Утім, з 1 січня на українських ФОП-ів очікує невеликий приємний сюрприз, який дещо згладить зростання податків і планові перевірки.

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