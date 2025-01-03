У Фінляндії вимагають конфіскації танкера Eagle S

Оператор електромереж Fingrid і телекомунікаційна компанія Elisa вимагають конфіскації судна Eagle S, яке перевозило російську нафту в Балтійському морі, і, ймовірно, причетне до пошкодження підводного кабелю, пише Yle.

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Компанії подали відповідні заяви до Окружного суду Гельсінкі.

«Ми подали клопотання про конфіскацію судна, щоб захистити наші претензії. Пошкодження призведе до різних витрат», — заявив Яакко Валленіус, директор з безпеки компанії Elisa, проте він не став коментувати розмір збитків.

Раніше Fingrid також оголосила, що хоче використати конфіскацію для забезпечення своїх претензій щодо пошкодження лінії передачі Estlink 2. За словами Марини Лухії, юридичного директора Fingrid, запит на конфіскацію стосується лише судна, а не його вантажу.

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«Не вантаж є причиною пошкодження, а саме судно», — сказала вона.

Державна компанія Cinia повідомила Yle, що справа все ще перебуває на розгляді. Юридичні наслідки будуть обговорюватися днями.

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Йдеться про те, що Eagle S розірвав фінські кабелі електропостачання та передачі даних, що належать компаніям Fingrid, Elisa і Cinia. Судно вже заарештовано.

Адвокат, який представляє інтереси екіпажу судна і судновласника Caravella, подав заяву про зняття арешту з судна. Окружний суд Гельсінкі невдовзі розгляне справу.

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Раніше повідомлялося, що Британія змушена посилити спостереження за Північним морем через побоювання, що росія може здійснити диверсію на ключових газопроводах, якими постачається близько 42 відсотків усього газу до Британії.

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