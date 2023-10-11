Явна диверсія: пошкоджено газопровід і підводний кабель між Фінляндією та Естонією

У середу, 11 жовтня, міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що пошкодження на газопроводі Balticconnector у Балтійському морі між Фінляндією та Естонією спричинені застосуванням великої зовнішньої сили. «Цілком очевидно, що пошкодження викликані досить потужним силовим впливом», — уточнив він. Раніше «ФАКТИ» писали про те, як війна в Україні відбивається на Балтійському морі.

«Нам ще належить уточнити конкретний характер впливу, але наразі це виглядає як механічний вплив або механічне руйнування», — додав Певкур.

Прем'єр-міністр Фінляндії Саулі Нііністе ще напередодні заявив, що йдеться про «прицільний вплив на газопровід».

Пошкоджень зазнав також і телекомунікаційний кабель, прокладений дном моря між двома країнами.

Газопровід протяжністю 77 кілометрів, що пролягає дном Фінської затоки і з'єднує фінське місто Інкоо з Палдіскі в Естонії, перекрили рано вранці 8 жовтня у зв'язку з різким падінням тиску в системі.

Balticconnector використовується для перекачування газу між Естонією і Фінляндією залежно від того, яка країна його більше потребує. І Гельсінкі, і Таллінн стверджують, що пошкодження газопроводу жодним чином не позначилося на енергетичній безпеці двох країн.

Пошкоджена ділянка кабелю лежить на глибині 70 м в естонській економічній зоні, а газопроводу — у фінській на глибині 60 м.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пригрозив рішучою відповіддю з боку Північноатлантичного альянсу. «Якщо з'ясується, що йдеться про напад на критичну інфраструктуру НАТО, то альянс рішуче відреагує на це», — пообіцяв він.

Фінська енергетична компанія Gasgrid повідомила, що на усунення пошкоджень знадобляться місяці. Водночас оператори завили, що потреби Естонії та Фінляндії в природному газі, зокрема й у зимовий період, можуть бути покриті з інших джерел.

Норвезький сейсмологічний інститут NORSAR повідомив, що вночі 8 жовтня о 01:20 за місцевим часом у Балтійському морі між Фінляндією та Естонією було зареєстровано «можливий вибух». Його місце і потужність поки оцінюють, аналіз даних триває.

Обізнані джерела у Фінляндії повідомили на умовах анонімності кореспонденту BBC з питань безпеки Френку Гарднеру, що влада країни схильна підозрювати в диверсії росію, яка в такий спосіб вирішила помститися за рішення Фінляндії вступити в НАТО.

Раніше «ФАКТИ» публікували попередження експерта про можливі атаки на підводну інфраструктуру.

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